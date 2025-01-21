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Рефинансирование ипотеки: когда это выгодно, а когда — нет?

1:31
Недвижимость

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин поделился своим мнением о рефинансировании ипотеки.

Ипотека
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ипотека

Он отметил, что эта процедура может быть невыгодной, если заёмщик уже выплатил более половины суммы кредита.

"Рефинансировать ипотеку выгодно в ситуации, когда ставка, по которой был взят кредит, выше, чем та, что в настоящее время на рынке, на несколько процентов", — сказал Балынин.

Например, если кредит был взят под 10%, то рефинансирование может быть оправдано при ставке 8%. Однако, если уже выплачено более половины основного долга, рефинансирование обычно нецелесообразно, сообщает Газета.Ru.

Экономист также обратил внимание на то, что при аннуитетных платежах в первые годы большая часть суммы уходит на выплату процентов по ипотеке, а в последующие годы — на погашение основного долга. Поэтому наиболее выгодно рефинансировать ипотеку в первые годы после её получения.

Однако Балынин подчеркнул, что при рефинансировании заёмщику придётся понести дополнительные расходы на переоформление документов по кредиту.

20 декабря Центральный банк не изменил ключевую ставку, оставив её на уровне 21%. В то же время средняя ставка по ипотеке в российских банках составляет 29%.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Рефинанси́рование (англ  refinancing, refinance) — замена существующего долгового обязательства на новое долговое обязательство на рыночных условиях. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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