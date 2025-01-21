Спрос на покупку квартир в новостройках Москвы заметно снизился

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году в Москве было подписано 86,8 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на покупку строящегося жилья, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщил управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.

Фото: commons.wikimedia.org by Станислав Соломахин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Новостройка. - panoramio

Несмотря на снижение активности по сравнению с рекордным 2023 годом, спрос на жилье в 2024 году вырос на 19,4% относительно 2022 года, на 3% — относительно 2021 года и на 20,2% — относительно 2020 года.

Эксперт рассказал, что в массовом сегменте было заключено 28,6 тысячи сделок по ДДУ, что на 31,1% меньше, чем в 2023 году. В бизнес-классе количество сделок сократилось на 3,1%, до 24,9 тысячи, в премиум-классе увеличилось на 31,9%, до 6,2 тысячи, а в элитном сегменте выросло на 88,1%, до 632 сделок. В Новой Москве было заключено 26,4 тысячи сделок, что на 2,9% меньше, чем годом ранее, сообщает Газета.Ru.

По словам Сырцова, снижение числа сделок в массовом сегменте, бизнес-классе и Новой Москве связано с завершением льготной ипотеки под 8% с 1 июля и высокими ставками по рыночным кредитам. В массовом сегменте, который сильно зависит от ипотеки, падение спроса было особенно заметным. В бизнес-классе клиенты чаще выбирали рассрочки, а Новая Москва конкурировала с Подмосковьем за счет активного развития инфраструктуры.

Эксперт отметил, что в условиях экономической нестабильности многие состоятельные клиенты предпочитают инвестировать в недвижимость, а не в депозиты. Это привело к высокому спросу в премиальном и элитном сегментах.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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