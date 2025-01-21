Как убрать жир и нагар уксусом? Лайфхак, о котором многие не знают

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как убрать жир из духовки с помощью уксуса

Вы можете очистить духовку с помощью пищевой соды и белого уксуса. Для этого нужно смешать полстакана порошка с тремя столовыми ложками воды, разведенной уксусом в пропорции три к одному. Затем нанесите полученную смесь на жирную поверхность, оставьте на 15-20 минут, а затем удалите влажной тряпкой.

Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная мойка

Как убрать жир с кухонных шкафов уксусом

Для этого нужно взять уксус и смешать его с водой в пропорции 1:1. Затем обработайте этим раствором пятна на шкафах. Смесь следует оставить на поверхности на 30 минут, а затем смыть губкой.

Это универсальный вариант для очищения жирных пятен, но не стоит использовать его слишком часто.

Как правильно мыть посуду с уксусом

Наполните большую кастрюлю водой и добавьте пищевую соду и пару столовых ложек уксуса. Затем нужно вскипятить раствор и погрузить в него грязную посуду, проварить в течение получаса. Когда раствор остынет, можно протереть посуду кухонной губкой и прополоскать.

Чтобы отмыть сковороду от жира и нагара, нужно насыпать на сухую поверхность слой пищевой соды и сверху налить немного столового уксуса. Вещества вступят в химическую реакцию и начнут пениться. Оставьте сковороду с растворами не менее чем на 30 минут, чтобы нагар и жир размягчились. Затем удалите загрязнения жесткой губкой или тряпкой.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.





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