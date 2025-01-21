Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Молдавии затраты на закупку электроэнергии увеличились
Почему собака каждый вечер в 8 часов вечера забивается в угол комнаты и смотрит в стену
Признаки болезней щитовидной железы: что должен знать каждый
Тысячелетние тайны аборигенов: загадочные сооружения Австралии
Как получить богатый урожай сочной и вкусной свеклы? Раскрыты главные секреты
Как украсить участок стильной альпийской горкой
Твой пресс мечты за 3 дня! Так тренируется легенда фитнеса
Багамы: где встречаются океанские глубины и песчаные водопады
Чем кормить хомяка: главные правила, чтобы избежать ошибок

Как почистить диван от пятен? Простые хитрости, которые следует знать

1:30
Недвижимость

Как почистить диван от пятен

Для начала обильно смочите пятно раствором уксуса с водой (1:3) и оставьте до полного высыхания. Затем посыпьте загрязненный участок пищевой содой и щедро смочите посыпанную соду перекисью водорода. Для этого можно использовать губку или пульверизатор. Дайте всему высохнуть, а затем удалите остатки пищевой соды с помощью сухой щетки или пылесоса.

Гостиная
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Гостиная

Как почистить диван от разводов и разводов с помощью нашатырного спирта

Разведите нашатырный спирт и 50 мл столового уксуса в 1 литре теплой воды. Смесь необходимо тщательно перемешать и нанести на грязную обивку. С помощью тряпки или губки протрите поверхность мебели.

Как сделать так, чтобы тканевый диван приятно пах

Просто возьмите одну чашку белого уксуса и смешайте ее с чашкой воды. Хорошо перемешайте ингредиенты, добавив по половине чайной ложки  глицерина и эфирное масло по вашему выбору, например, лаванды или мяты. Налейте раствор в пульверизатор и нанесите на поверхность дивана.

Еще один способ избавиться от неприятного запаха — поместить внутрь дивана чашки с солью или газировкой. Они эффективно впитывают посторонние запахи.

Посыпьте обивку сухой содой или молотым кофе, подождите пару часов, и снова пропылесосьте диван.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год Аудио 
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Последние материалы
Реал Мадрид и бразильские клубы доминируют в рейтинге IFFHS
Как помочь кошке из приюта освоиться в новом доме: секреты успешной адаптации
Как получить богатый урожай томатов с помощью правильной подкормки
Как постирать плед в машине, не повредив ткань
Как убрать жир и нагар уксусом? Лайфхак, о котором многие не знают
Гайморит и его последствия: как избежать тяжелых форм заболевания
Galaxy S25 Plus: Samsung готовит ответ на iPhone 16 Pro
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Замерзший двигатель: как оживить машину зимой
Как подружить собаку с пылесосом: методы без стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.