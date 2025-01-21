Как почистить диван от пятен? Простые хитрости, которые следует знать

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как почистить диван от пятен

Для начала обильно смочите пятно раствором уксуса с водой (1:3) и оставьте до полного высыхания. Затем посыпьте загрязненный участок пищевой содой и щедро смочите посыпанную соду перекисью водорода. Для этого можно использовать губку или пульверизатор. Дайте всему высохнуть, а затем удалите остатки пищевой соды с помощью сухой щетки или пылесоса.

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Как почистить диван от разводов и разводов с помощью нашатырного спирта

Разведите нашатырный спирт и 50 мл столового уксуса в 1 литре теплой воды. Смесь необходимо тщательно перемешать и нанести на грязную обивку. С помощью тряпки или губки протрите поверхность мебели.

Как сделать так, чтобы тканевый диван приятно пах

Просто возьмите одну чашку белого уксуса и смешайте ее с чашкой воды. Хорошо перемешайте ингредиенты, добавив по половине чайной ложки глицерина и эфирное масло по вашему выбору, например, лаванды или мяты. Налейте раствор в пульверизатор и нанесите на поверхность дивана.

Еще один способ избавиться от неприятного запаха — поместить внутрь дивана чашки с солью или газировкой. Они эффективно впитывают посторонние запахи.

Посыпьте обивку сухой содой или молотым кофе, подождите пару часов, и снова пропылесосьте диван.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



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