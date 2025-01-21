Тюль или портьеры? Что выбрать для небольшого помещения

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тяжёлые шторы из дорогой ткани могут стать великолепным акцентом в интерьере просторных помещений, где можно насладиться их видом с расстояния. Однако в маленьких комнатах они способны сыграть обратную роль, визуально сузив пространство.

Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Прозрачные льняные шторы

Почему тяжёлые шторы не подходят для маленьких помещений

Как отмечают эксперты, массивные портьеры притягивают внимание и делают помещение менее уютным. Вместо желаемой атмосферы уюта и лёгкости комната кажется загромождённой.

Если вы хотите избежать этого эффекта, выбирайте лёгкий тюль или полупрозрачные шторы светлых оттенков. Они не только зрительно увеличивают пространство, но и гармонично вписываются в любой стиль интерьера, добавляя комнате лёгкость и воздушность.

Хитрость для визуального увеличения высоты потолка

Если вы хотите зрительно скорректировать пропорции комнаты, специалисты по дизайну интерьеров рекомендуют простую, но эффективную технику:

Выбирайте длинные шторы . Они должны доставать до самого пола, чтобы создать эффект высоты.

. Они должны доставать до самого пола, чтобы создать эффект высоты. Устанавливайте карниз ближе к потолку. Вместо привычного размещения карниза над окном, закрепите его как можно выше. Это создаёт визуальный эффект "вытягивания" пространства и делает потолок выше.

В небольших помещениях важно выбирать шторы, которые не перегружают пространство. Лёгкие ткани светлых оттенков добавят комнате света и уюта. А правильно размещённый карниз и длинные занавеси помогут зрительно увеличить высоту потолка, делая интерьер более стильным и гармоничным.

Уточнения

Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).



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