Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На инаугурации Трампа всплыла "русская" тема: дело в вине
Учёные научились идентифицировать леопардов по голосам
Одежда будет почти сухой: трюк, который вы должны попробовать
Канадский ответ Трампу — экс-премьер-министр страны выступила за независимость
В Китае нашли золото на 75 миллиардов евро: как это изменит мир
Откажись от кофе на 174 года: сколько стоит мечта об Audi RS6
Не Украиной едины — в Чехии собираются убрать русский язык
Осталось варенье? Вот как превратить его в кулинарный шедевр
Тёплый салат: как из простых продуктов создать шедевр

Тюль или портьеры? Что выбрать для небольшого помещения

1:43
Недвижимость

Тяжёлые шторы из дорогой ткани могут стать великолепным акцентом в интерьере просторных помещений, где можно насладиться их видом с расстояния. Однако в маленьких комнатах они способны сыграть обратную роль, визуально сузив пространство.

Прозрачные льняные шторы
Фото: commons.wikimedia. org by Posh Living, LLC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Прозрачные льняные шторы

Почему тяжёлые шторы не подходят для маленьких помещений

Как отмечают эксперты, массивные портьеры притягивают внимание и делают помещение менее уютным. Вместо желаемой атмосферы уюта и лёгкости комната кажется загромождённой.

Если вы хотите избежать этого эффекта, выбирайте лёгкий тюль или полупрозрачные шторы светлых оттенков. Они не только зрительно увеличивают пространство, но и гармонично вписываются в любой стиль интерьера, добавляя комнате лёгкость и воздушность.

Хитрость для визуального увеличения высоты потолка

Если вы хотите зрительно скорректировать пропорции комнаты, специалисты по дизайну интерьеров рекомендуют простую, но эффективную технику:

  • Выбирайте длинные шторы. Они должны доставать до самого пола, чтобы создать эффект высоты.
  • Устанавливайте карниз ближе к потолку. Вместо привычного размещения карниза над окном, закрепите его как можно выше. Это создаёт визуальный эффект "вытягивания" пространства и делает потолок выше.

В небольших помещениях важно выбирать шторы, которые не перегружают пространство. Лёгкие ткани светлых оттенков добавят комнате света и уюта. А правильно размещённый карниз и длинные занавеси помогут зрительно увеличить высоту потолка, делая интерьер более стильным и гармоничным.

Уточнения

Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как жить на 30 тысяч рублей в месяц и при этом откладывать на чёрный день
Экономика и бизнес
Как жить на 30 тысяч рублей в месяц и при этом откладывать на чёрный день Аудио 
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Шоу-бизнес
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки Аудио 
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Популярное
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться

После начала спецоперации на Украине Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала в Латвию.

Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе Дмитрий Плотников О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Последние материалы
На инаугурации Трампа всплыла "русская" тема: дело в вине
Учёные научились идентифицировать леопардов по голосам
Одежда будет почти сухой: трюк, который вы должны попробовать
Канадский ответ Трампу — экс-премьер-министр страны выступила за независимость
В Китае нашли золото на 75 миллиардов евро: как это изменит мир
Откажись от кофе на 174 года: сколько стоит мечта об Audi RS6
Не Украиной едины — в Чехии собираются убрать русский язык
Осталось варенье? Вот как превратить его в кулинарный шедевр
Тёплый салат: как из простых продуктов создать шедевр
Как киты могут помочь людям в борьбе с климатическими изменениями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.