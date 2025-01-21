Тюль или портьеры? Что выбрать для небольшого помещения

Тяжёлые шторы из дорогой ткани могут стать великолепным акцентом в интерьере просторных помещений, где можно насладиться их видом с расстояния. Однако в маленьких комнатах они способны сыграть обратную роль, визуально сузив пространство.
Как отмечают эксперты, массивные портьеры притягивают внимание и делают помещение менее уютным. Вместо желаемой атмосферы уюта и лёгкости комната кажется загромождённой.
Если вы хотите избежать этого эффекта, выбирайте лёгкий тюль или полупрозрачные шторы светлых оттенков. Они не только зрительно увеличивают пространство, но и гармонично вписываются в любой стиль интерьера, добавляя комнате лёгкость и воздушность.
Если вы хотите зрительно скорректировать пропорции комнаты, специалисты по дизайну интерьеров рекомендуют простую, но эффективную технику:
В небольших помещениях важно выбирать шторы, которые не перегружают пространство. Лёгкие ткани светлых оттенков добавят комнате света и уюта. А правильно размещённый карниз и длинные занавеси помогут зрительно увеличить высоту потолка, делая интерьер более стильным и гармоничным.
Тюль (фр. tulle, от названия французского города Тюль, Tulle) — лёгкая прозрачная сетчатая гладкая или узорчатая ткань (хлопчатобумажная, полушёлковая и др.).
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