Лайфхак для хозяек: как сохранить пуховик после стирки

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почистить пуховик от загрязнений — задача не из лёгких. После машинной стирки пух часто сбивается в комки, из-за чего куртка теряет свою теплоизоляцию. Для решения этой проблемы обычно советуют использовать теннисные мячики, которые помогают разбить комки пуха в барабане.

Фото: flickr.com by jim212jim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стиральная машина

Но что делать, если мячиков под рукой нет, а почистить пуховик нужно срочно? Оказывается, на помощь придёт обычная картошка — простой предмет, который точно найдётся у вас на кухне.

Как работает картошка в стирке пуховика

Картофель может выполнять ту же функцию, что и теннисные мячики. Во время стирки он действует как утяжелитель, помогая разбивать комки пуха в барабане стиральной машины.

Как использовать этот лайфхак

Следуйте простым шагам, чтобы сохранить внешний вид и теплоизоляционные свойства вашего пуховика:

Подготовьте пуховик.

Перед стиркой застегните все молнии, пуговицы и липучки. Это предотвратит повреждение ткани.

Подготовьте картошку.

Возьмите один или два клубня картофеля, тщательно вымойте их и заверните в чистую хлопчатобумажную ткань или поместите в носок. Это защитит одежду от загрязнений.

Настройте правильный режим.

Стирать пуховик нужно на деликатном режиме при температуре не выше 30 градусов. Используйте жидкое моющее средство, предназначенное для стирки деликатных тканей.

Отжимайте на минимальных оборотах.

Это предотвратит деформацию пуха.

Сушите правильно.

После стирки разложите пуховик горизонтально и периодически встряхивайте его, чтобы равномерно распределить пух.

Использование картошки — простой и доступный способ сохранить ваш пуховик тёплым и аккуратным после стирки. Это решение идеально подойдёт в экстренных ситуациях, когда теннисные мячики недоступны.

Уточнения

Ку́ртка - чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.



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