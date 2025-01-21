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Как сушка на батарее влияет на ваш дом и здоровье

2:06
Недвижимость

После душа большинство людей привычно вешают полотенце на батарею, чтобы оно быстро высохло. Однако этот способ сушки может нанести вред вашему комфорту, здоровью и даже бюджету. Давайте разберёмся, почему лучше отказаться от этой привычки.

Зелёные полотенца
Фото: commons.wikimedia. org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зелёные полотенца

Почему нельзя сушить полотенца на батарее

1. Снижение эффективности отопления

Когда полотенце оказывается на батарее, оно препятствует равномерному распределению тепла по комнате. Это может привести к снижению температуры в помещении на 20%. В итоге приходится увеличивать подачу тепла, что означает дополнительные расходы на отопление.

2. Увеличение влажности

Испаряясь, влага из мокрого полотенца повышает уровень влажности в помещении. Это создаёт идеальные условия для размножения грибков и плесени, которые не только портят отделку, но и негативно влияют на здоровье жильцов.

3. Грязь и аллергены на полотенце

Батареи отопления редко бывают идеально чистыми. При сушке полотенца частицы пыли и грязи с радиатора оседают на ткани. Затем они попадают на кожу, вызывая раздражения, аллергию и кожные заболевания. Это особенно опасно для людей с чувствительной кожей и детей.

Как правильно сушить полотенца

Чтобы избежать всех этих проблем, воспользуйтесь альтернативными способами сушки:

  • Специальные сушилки: напольные или настенные сушилки обеспечивают свободное циркулирование воздуха и быструю сушку.
  • Электрические полотенцесушители: эти устройства не только сушат ткань, но и предотвращают скопление влаги в помещении.
  • Балкон: если погода позволяет, сушите полотенца на открытом воздухе.

Сушка полотенец на батарее может обернуться не только потерей тепла, но и проблемами с влажностью и гигиеной. Используйте безопасные и эффективные методы, чтобы ваши полотенца оставались чистыми, а дом — комфортным и здоровым.

Уточнения

Полотенце - изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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