Как постирать плед в машине, не повредив ткань

Уютный вечер с чашкой горячего чая, книгой и мягким пледом — это идеальный отдых. Но чтобы плед долго радовал вас своим комфортом, важно правильно за ним ухаживать. Стирка пледа, даже в домашних условиях, требует соблюдения нескольких простых правил.
Изучите ярлычок.
Прежде чем приступать к стирке, внимательно изучите рекомендации производителя на бирке. Там указаны подходящие режимы, температура воды и тип моющего средства.
Подготовьте плед.
Сверните его в не тугой рулон и равномерно разместите в барабане машины. Это обеспечит равномерную стирку и предотвратит деформацию ткани.
Выберите программу стирки.
Для пледов подойдут деликатные программы или режимы для шерсти. Используйте жидкие моющие средства — стиральный порошок может плохо выполаскиваться. Добавьте кондиционер для нейтрализации статического электричества и для мягкости ткани.
Установите правильный отжим.
Не превышайте 600 оборотов в минуту. Высокие скорости могут повредить текстиль или привести к его деформации.
Если плед большого размера не помещается в стиральную машину, особенно если у вас модель с ограниченной загрузкой, лучше прибегнуть к ручной стирке в ванной.
Не пытайтесь утрамбовать крупное изделие в барабан стиральной машины. Это может привести к поломке техники, а пятна всё равно не отстираются должным образом.
Соблюдая эти простые рекомендации, вы сохраните мягкость и привлекательный вид вашего пледа на долгие годы. А значит, уютные вечера в его компании будут приносить только радость.
Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.
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