Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему собака каждый вечер в 8 часов вечера забивается в угол комнаты и смотрит в стену
Как получить богатый урожай сочной и вкусной свеклы? Раскрыты главные секреты
Как украсить участок стильной альпийской горкой
Твой пресс мечты за 3 дня! Так тренируется легенда фитнеса
Багамы: где встречаются океанские глубины и песчаные водопады
Чем кормить хомяка: главные правила, чтобы избежать ошибок
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Спрос на покупку квартир в новостройках Москвы заметно снизился
Вся правда о кулинарных фото: что вы видите и что получаете

Как постирать плед в машине, не повредив ткань

2:08
Недвижимость

Уютный вечер с чашкой горячего чая, книгой и мягким пледом — это идеальный отдых. Но чтобы плед долго радовал вас своим комфортом, важно правильно за ним ухаживать. Стирка пледа, даже в домашних условиях, требует соблюдения нескольких простых правил.

девочка
Фото: freepik.com by senivpetro on Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девочка

Как правильно стирать плед в стиральной машине

Изучите ярлычок.

Прежде чем приступать к стирке, внимательно изучите рекомендации производителя на бирке. Там указаны подходящие режимы, температура воды и тип моющего средства.

Подготовьте плед.

Сверните его в не тугой рулон и равномерно разместите в барабане машины. Это обеспечит равномерную стирку и предотвратит деформацию ткани.

Выберите программу стирки.

Для пледов подойдут деликатные программы или режимы для шерсти. Используйте жидкие моющие средства — стиральный порошок может плохо выполаскиваться. Добавьте кондиционер для нейтрализации статического электричества и для мягкости ткани.

Установите правильный отжим.

Не превышайте 600 оборотов в минуту. Высокие скорости могут повредить текстиль или привести к его деформации.

Как стирать большие пледы

Если плед большого размера не помещается в стиральную машину, особенно если у вас модель с ограниченной загрузкой, лучше прибегнуть к ручной стирке в ванной.

  1. Наполните ванну тёплой водой, добавьте жидкое средство для стирки.
  2. Оставьте плед замачиваться на 15-20 минут.
  3. Аккуратно постирайте, избегая сильного трения.
  4. Тщательно прополощите, чтобы удалить остатки моющего средства.

Не пытайтесь утрамбовать крупное изделие в барабан стиральной машины. Это может привести к поломке техники, а пятна всё равно не отстираются должным образом.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сохраните мягкость и привлекательный вид вашего пледа на долгие годы. А значит, уютные вечера в его компании будут приносить только радость.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Недвижимость
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
В Казахстане официально признали новую породу собаки
Домашние животные
В Казахстане официально признали новую породу собаки Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Последние материалы
Реал Мадрид и бразильские клубы доминируют в рейтинге IFFHS
Как помочь кошке из приюта освоиться в новом доме: секреты успешной адаптации
Как получить богатый урожай томатов с помощью правильной подкормки
Как постирать плед в машине, не повредив ткань
Как убрать жир и нагар уксусом? Лайфхак, о котором многие не знают
Гайморит и его последствия: как избежать тяжелых форм заболевания
Galaxy S25 Plus: Samsung готовит ответ на iPhone 16 Pro
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Замерзший двигатель: как оживить машину зимой
Как подружить собаку с пылесосом: методы без стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.