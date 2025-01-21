Как постирать плед в машине, не повредив ткань

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уютный вечер с чашкой горячего чая, книгой и мягким пледом — это идеальный отдых. Но чтобы плед долго радовал вас своим комфортом, важно правильно за ним ухаживать. Стирка пледа, даже в домашних условиях, требует соблюдения нескольких простых правил.

Фото: freepik.com by senivpetro on Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девочка

Как правильно стирать плед в стиральной машине

Изучите ярлычок.

Прежде чем приступать к стирке, внимательно изучите рекомендации производителя на бирке. Там указаны подходящие режимы, температура воды и тип моющего средства.

Подготовьте плед.

Сверните его в не тугой рулон и равномерно разместите в барабане машины. Это обеспечит равномерную стирку и предотвратит деформацию ткани.

Выберите программу стирки.

Для пледов подойдут деликатные программы или режимы для шерсти. Используйте жидкие моющие средства — стиральный порошок может плохо выполаскиваться. Добавьте кондиционер для нейтрализации статического электричества и для мягкости ткани.

Установите правильный отжим.

Не превышайте 600 оборотов в минуту. Высокие скорости могут повредить текстиль или привести к его деформации.

Как стирать большие пледы

Если плед большого размера не помещается в стиральную машину, особенно если у вас модель с ограниченной загрузкой, лучше прибегнуть к ручной стирке в ванной.

Наполните ванну тёплой водой, добавьте жидкое средство для стирки. Оставьте плед замачиваться на 15-20 минут. Аккуратно постирайте, избегая сильного трения. Тщательно прополощите, чтобы удалить остатки моющего средства.

Не пытайтесь утрамбовать крупное изделие в барабан стиральной машины. Это может привести к поломке техники, а пятна всё равно не отстираются должным образом.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сохраните мягкость и привлекательный вид вашего пледа на долгие годы. А значит, уютные вечера в его компании будут приносить только радость.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.