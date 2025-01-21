Как не испортить стиральную машину излишками порошка

Многие хозяйки, сами того не подозревая, используют больше стирального порошка, чем требуется. Это связано не только с привычкой, но и с маркетинговыми хитростями производителей. Они часто рекомендуют завышенные дозировки на упаковках, чтобы стимулировать покупателей быстрее приобретать их продукцию. Даже мерные ложки, прилагаемые к порошкам, зачастую слишком большие.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сушка белья

Сколько порошка нужно на самом деле

Мастер по ремонту стиральных машин рассказал, как правильно дозировать порошок для экономичной стирки и продления срока службы техники.

Для одежды без сильных загрязнений достаточно одной столовой ложки порошка на каждый килограмм сухого белья.

Если есть пятна или следы грязи, дозу можно увеличить до двух столовых ложек на килограмм белья.

Полная загрузка машины (обычно 5-6 кг белья) требует примерно 5 столовых ложек порошка.

При этом, если вода в вашем регионе мягкая, количество моющего средства можно уменьшить.

Как смягчить воду

Для смягчения воды можно использовать гели или кондиционеры для стирки. Но здесь важно помнить: такие средства могут накапливаться в деталях стиральной машины, поэтому их применение должно быть умеренным.

Правильная дозировка порошка — это не только экономия, но и забота о состоянии вашей стиральной машины. Используйте меньше средства, если вода мягкая, и не перегружайте технику химией, чтобы она служила вам дольше.

Уточнения

Стира́льный порошо́к - порошкообразное моющее средство, предназначенное для стирки вручную или в стиральных машинах.



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