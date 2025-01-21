Как не испортить стиральную машину излишками порошка

Многие хозяйки, сами того не подозревая, используют больше стирального порошка, чем требуется. Это связано не только с привычкой, но и с маркетинговыми хитростями производителей. Они часто рекомендуют завышенные дозировки на упаковках, чтобы стимулировать покупателей быстрее приобретать их продукцию. Даже мерные ложки, прилагаемые к порошкам, зачастую слишком большие.
Мастер по ремонту стиральных машин рассказал, как правильно дозировать порошок для экономичной стирки и продления срока службы техники.
При этом, если вода в вашем регионе мягкая, количество моющего средства можно уменьшить.
Для смягчения воды можно использовать гели или кондиционеры для стирки. Но здесь важно помнить: такие средства могут накапливаться в деталях стиральной машины, поэтому их применение должно быть умеренным.
Правильная дозировка порошка — это не только экономия, но и забота о состоянии вашей стиральной машины. Используйте меньше средства, если вода мягкая, и не перегружайте технику химией, чтобы она служила вам дольше.
Стира́льный порошо́к - порошкообразное моющее средство, предназначенное для стирки вручную или в стиральных машинах.
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