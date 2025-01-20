Арендаторам жилья в РФ стало проще платить за услуги ЖКХ

0:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 9 января 2025 года владельцы жилых помещений смогут предоставить своим арендаторам, а также другим людям доступ к мобильному приложению "Госуслуги Дом".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в розовом держит в руках розовый телефон

Таким образом, арендаторы получат возможность непосредственно передавать показания счетчиков, оплачивать коммунальные услуги и отправлять заявки в управляющую компанию, а также обращаться в другие организации для решения различных вопросов, касающихся квартиры. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на Министерство строительства.

Это нововведение позволит владельцам недвижимости избавиться от части обязанностей, а арендаторам — не беспокоить собственников с частыми просьбами. Ранее воспользоваться приложением "Госуслуги Дом" могли только владельцы.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.