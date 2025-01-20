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Россиянам назвали причину резкого роста тарифов ЖКХ

1:09
Недвижимость

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в январе 2025 года увеличились, что связано, в частности, со структурой расчетных периодов. Об этом сообщил общественный деятель и эксперт в области ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Светлая кухня

По его словам, в декабре показания с приборов учета часто снимаются раньше установленного срока, например, до середины месяца. Это приводит к тому, что в январе учитывается более продолжительный промежуток времени, который охватывает значительную часть января и конец декабря. В результате оплачиваемый период может достигать 40-45 дней, что закономерно увеличивает сумму платежей, передает NEWS. ru.

Однако это не единственная причина повышения тарифов — на эту ситуацию также влияют региональные индексации. Бондарь отметил, что в некоторых регионах России с начала года наблюдается повышение тарифов на капитальный ремонт и обслуживание жилых помещений. Например, в Москве с января платежи за капитальный ремонт возросли на 15 процентов.

 

 

 

 

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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