Стоимость аренды жилья в России стала снижаться

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В январе текущего года средняя цена аренды однокомнатных квартир в крупных российских городах снизилась до 31,7 тысячи рублей, а двухкомнатных — до 44,7 тысячи рублей.

Снижение составило 1% для однокомнатных и 0,9% для двухкомнатных квартир, отметили исследователи. Тенденция к уменьшению цен наблюдается уже на протяжении четырех месяцев, однако темпы этого процесса начинают замедляться, добавили специалисты. В декабре показатели аренды снизились на 2-3% по сравнению с ноябрем.

Согласно данным экспертов, в настоящее время аренда однокомнатной квартиры в больших городах стоит в среднем около 32,4 тысячи рублей в месяц. В числе городов, где наблюдается наиболее значительное снижение цен, были выделены Самара и Тюмень. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на результаты анализа, проведенного компанией "Циан.Аналитика".

В Перми аренда однокомнатных квартир снизилась на впечатляющие 5,9%. В то же время в Санкт-Петербурге аренда подобных квартир возросла на 1,4%, достигнув 42,5 тысячи рублей в месяц. Аналогичная ситуация наблюдается и в Москве, где цены выросли на 1,3% по сравнению с декабрем 2024 года, составив 68,8 тысячи рублей.

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