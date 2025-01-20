Россиян предостерегли от рефинансирования ипотеки в одном случае

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Экономист Игорь Балынин, имеющий степень кандидата экономических наук и работающий доцентом на кафедре общественных финансов в Финансовом университете при правительстве России, дал совет россиянам не рефинансировать ипотеку, если более 50 процентов кредита уже погашено. Это мнение он выразил в интервью, которое стало доступно через издание "Газета.Ru".

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По его мнению, имеет смысл оформлять новый ипотечный кредит для закрытия старого, только если процентная ставка по первоначальному кредиту значительно выше текущей рыночной. "Если вы погасили больше половины основного долга, то рефинансирование, как правило, оказывается экономически невыгодным", — подчеркнул специалист.

Балынин отметил, что наилучшие условия для рефинансирования ипотеки возникают в первые годы выплаты. Именно в этот период при одинаковых ежемесячных платежах основная сумма значительно больше уходит на уплату процентов, в отличие от последующих лет, когда большая часть средств направляется на сокращение основного долга.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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