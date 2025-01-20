Съедает деньги: бытовой прибор, который потребляет больше всего энергии

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда счет за электроэнергию оказывается выше ожидаемого, многие стремятся найти виновника в электрическом душе или кондиционере. Конечно, эти устройства действительно потребляют значительное количество энергии, но существует еще один прибор, который может буквально "обжигать" ваш семейный бюджет.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодильник

Удивительно, но наибольшую нагрузку на ваши финансы может оказывать именно холодильник. Этот необходимый элемент повседневной жизни, работающий без остановки, может потреблять заметную часть электроэнергии в доме. Холодильник функционирует круглосуточно, чтобы поддерживать нужную температуру для хранения продуктов, и если он не работает исправно, затраты на электроэнергию могут возрасти еще больше.

Одним из главных факторов, способствующих избыточному потреблению электричества, является резиновый уплотнитель двери. Если он потрепан или плохо закрывается, компрессору приходится трудиться усерднее для поддержания температуры внутри, что ведет к увеличению потребления энергии.

Не забывайте регулярно проверять уплотнение двери. Если вы заметили, что оно ослаблено либо повреждено, замените резиновое уплотнение как можно скорее. Кроме того, старайтесь не помещать горячие блюда прямо в холодильник, так как это повышает внутреннюю температуру, заставляя устройство использовать больше энергии для их охлаждения.

Также следует уделять внимание чистоте холодильника, особенно его задней части, где могут скапливаться пыли и грязь, что также негативно сказывается на его работе и потреблении электроэнергии.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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