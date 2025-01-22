Минимализм в ванной: преимущества встроенных смесителей

Прятать что-либо за стеной может показаться пугающим. Однако встроенные смесители давно заслужили доверие благодаря своему удобству, эстетике и функциональности. Что же отличает их от традиционных моделей?
Многие ошибочно считают, что смеситель — это только носик, из которого льется вода. На самом деле это сложное устройство, регулирующее напор и температуру воды. У привычных моделей смешивающая часть находится снаружи, что делает их громоздкими.
Смесители скрытого монтажа, напротив, размещают все коммуникации внутри стены, оставляя снаружи только декоративную панель и рычаг управления. Это позволяет создавать минималистичный и аккуратный дизайн, идеально подходящий для современных интерьеров.
Встраиваемый смеситель требует точного расчета и профессионального монтажа. В стене необходимо сделать нишу глубиной от 8 до 11 см и провести трубы подходящего диаметра (обычно не менее 16 мм).
Смеси́тель - сантехнический прибор, позволяющий регулировать поток воды и получать воду требуемой температуры при смешивании горячей и холодной воды.
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