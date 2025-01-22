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Оживляем интерьер: что делать с пустыми стенами

3:04
Недвижимость

Пустая стена в доме — это не просто пространство, которое нужно "заполнить". Это шанс выразить индивидуальность, добавить уюта и сделать интерьер уникальным. Если стандартные постеры и картины кажутся скучными, рассмотрите свежие идеи, которые помогут переосмыслить подход к декору.

Интерьер
Фото: https://www.freepik.com
Интерьер

Кухня: функциональность и стиль

Тарелки с историей

Украсьте стену кухонного уголка декоративными или повседневными тарелками. Для большего эффекта попробуйте создать композицию из необычных форм или цветов. Используйте полочки или рейлинги, чтобы сделать пространство не только стильным, но и удобным.

Декор в стиле честного беспорядка

Не обязательно ограничиваться декоративной посудой — выставьте на видное место тарелки, которые используются по праздникам. Это придаст интерьеру кухонной зоны атмосферу жизни и практичности.

Туалет и санузел: нестандартные решения

Игра с пространством

Даже самый маленький санузел можно сделать уютным с помощью простых приемов. Декоративная плитка над унитазом, зеркала или оригинальные постеры, скрывающие технические люки, добавят шика и функциональности.

Мозаика и текстуры

Попробуйте декорировать стены необычным материалом, например, мозаикой, или создайте экспозицию зеркал. Такие элементы добавят пространству индивидуальности.

Простенки: украсьте узкие пространства

Декор от пола до потолка

Украшение узких простенков часто ограничивается рамками на уровне глаз. Разместите композицию от пола до потолка, чтобы визуально "вытянуть" стену и добавить глубины. Это может быть яркое панно или даже ткань, натянутая на подрамник.

Креативные обои

Закрепите рулон ярких обоев на вешалке с зажимами. Когда захочется перемен, заменить такой декор будет очень просто.

Двери и радиаторы: украсьте неожиданные элементы

Двери как арт-объекты

Покрасьте дверь в контрастный цвет или украсьте её наличники декоративными элементами. Такой прием поможет выделить дверной проем и придать помещению стильный вид.

Маскировка радиаторов

Радиаторы часто портят общий вид интерьера. Решение — окрасить их в тон стен или, наоборот, выделить ярким цветом. Можно установить декоративные экраны, которые замаскируют батареи, оставаясь функциональными.

Окна и откосы: больше, чем шторы

Если стандартные шторы наскучили, попробуйте внутренние ставни или акцентные плинтусы на откосах. Это добавит окну элегантности и сделает его полноценным элементом декора.

Плинтусы, рейки и мелочи: акценты за копейки

Рейки и погонаж — доступный способ украсить стены. Наклейте их поверх обоев или покрасьте в один тон, чтобы стена выглядела дорого и эффектно.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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