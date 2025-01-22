Встроенный шкаф: что нужно знать перед заказом

2:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Чтобы встроенный шкаф стал функциональной и стильной частью интерьера, важно тщательно продумать его дизайн и конструкцию до вызова замерщика. Эта статья поможет вам не растеряться перед множеством решений и заговорить с мебельщиками на одном языке.

Фото: https://www.freepik.com by dit26978 Встроенный шкаф

Размеры и конструкция

Глубина шкафа. Стандартная глубина платяного шкафа с распашными дверцами — 60 см. Если планируется система "купе", прибавьте еще 10 см для механизма. В узких шкафах (менее 50 см) продольные штанги заменяют торцевыми.

Ширина: минимальная ширина секции — 40 см, оптимальная — 50 см. Для раздвижных дверей рекомендуется ширина до 120 см, чтобы избежать износа направляющих.

минимальная ширина секции — 40 см, оптимальная — 50 см. Для раздвижных дверей рекомендуется ширина до 120 см, чтобы избежать износа направляющих. Высота: максимальная высота шкафа из стандартных плит ДСП — 278 см. Для большей высоты добавляют антресоли или выбирают другие материалы.

Планировка внутреннего пространства

Перед проектированием важно

Составить список вещей, которые вы будете хранить: разделить их по категориям (например, верхняя одежда, трикотаж, обувь). Учесть "запас" на будущее — 20% свободного места.

разделить их по категориям (например, верхняя одежда, трикотаж, обувь). Учесть "запас" на будущее — 20% свободного места. Штанги: для женской одежды высота секции — 150-160 см, для мужских пальто — 175 см. На каждые плечики нужно около 5 см длины штанги. В узких шкафах используют торцевые штанги.

для женской одежды высота секции — 150-160 см, для мужских пальто — 175 см. На каждые плечики нужно около 5 см длины штанги. В узких шкафах используют торцевые штанги. Полки: оптимальная длина — до 80 см для тяжелых вещей и до 120 см для одежды. Для обуви подойдут наклонные или выдвижные полки.

оптимальная длина — до 80 см для тяжелых вещей и до 120 см для одежды. Для обуви подойдут наклонные или выдвижные полки. Выдвижные ящики: удобны для аксессуаров, нижнего белья и мелочей. Высота стандартного ящика — 20-25 см. Для чулок и галстуков подойдут неглубокие модели.

удобны для аксессуаров, нижнего белья и мелочей. Высота стандартного ящика — 20-25 см. Для чулок и галстуков подойдут неглубокие модели. Органайзеры: разделители и ячейки помогут навести порядок на полках и в ящиках.

Декоративные элементы

Зеркала: самый популярный вариант — зеркальные дверцы. Альтернатива — выдвижные или внутренние зеркала.

самый популярный вариант — зеркальные дверцы. Альтернатива — выдвижные или внутренние зеркала. Подсветка: псвещение внутри шкафа добавит функциональности и создаст уютную атмосферу.

Как сэкономить

Снизить стоимость шкафа можно за счет:

Использования стальной системы вместо алюминиевой.

Замены дорогих направляющих на шарикоподшипниковые.

Уменьшения количества дверей или отказа от них в пользу открытых полок.

Выбора более бюджетных материалов для внутренних секций.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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