Встроенный шкаф: что нужно знать перед заказом

Чтобы встроенный шкаф стал функциональной и стильной частью интерьера, важно тщательно продумать его дизайн и конструкцию до вызова замерщика. Эта статья поможет вам не растеряться перед множеством решений и заговорить с мебельщиками на одном языке.
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Встроенный шкаф
Размеры и конструкция
Глубина шкафа. Стандартная глубина платяного шкафа с распашными дверцами — 60 см. Если планируется система "купе", прибавьте еще 10 см для механизма. В узких шкафах (менее 50 см) продольные штанги заменяют торцевыми.
Ширина: минимальная ширина секции — 40 см, оптимальная — 50 см. Для раздвижных дверей рекомендуется ширина до 120 см, чтобы избежать износа направляющих.
Высота: максимальная высота шкафа из стандартных плит ДСП — 278 см. Для большей высоты добавляют антресоли или выбирают другие материалы.
Планировка внутреннего пространства
Перед проектированием важно
Составить список вещей, которые вы будете хранить: разделить их по категориям (например, верхняя одежда, трикотаж, обувь). Учесть "запас" на будущее — 20% свободного места.
Штанги: для женской одежды высота секции — 150-160 см, для мужских пальто — 175 см. На каждые плечики нужно около 5 см длины штанги. В узких шкафах используют торцевые штанги.
Полки: оптимальная длина — до 80 см для тяжелых вещей и до 120 см для одежды. Для обуви подойдут наклонные или выдвижные полки.
Выдвижные ящики: удобны для аксессуаров, нижнего белья и мелочей. Высота стандартного ящика — 20-25 см. Для чулок и галстуков подойдут неглубокие модели.
Органайзеры: разделители и ячейки помогут навести порядок на полках и в ящиках.
Декоративные элементы
Зеркала: самый популярный вариант — зеркальные дверцы. Альтернатива — выдвижные или внутренние зеркала.
Подсветка: псвещение внутри шкафа добавит функциональности и создаст уютную атмосферу.
Как сэкономить
Снизить стоимость шкафа можно за счет:
Использования стальной системы вместо алюминиевой.
Замены дорогих направляющих на шарикоподшипниковые.
Уменьшения количества дверей или отказа от них в пользу открытых полок.
Выбора более бюджетных материалов для внутренних секций.
Уточнения
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.