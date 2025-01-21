Евроремонт из 90-х: какие идеи вернулись в моду

Многоуровневые потолки, натяжные конструкции, фотообои с видами Парижа — помните эти элементы интерьеров, которые когда-то считались символами роскоши? Сегодня о них говорят с улыбкой, но некоторые приемы из эпохи "евроремонтов" всё же не теряют своей актуальности. Расскажем, какие из них успешно используются и сегодня.
В 90-х "евроремонт" стал символом перехода на качественно новый уровень: штукатурка "по маякам", плиточные крестики и гипсокартон завоевали популярность благодаря профессионализму и надежности. Тогда это было настоящей революцией, особенно на фоне "любительских" советских ремонтов.
Но наряду с технологическими новшествами появился и специфический стиль. Главная идея — сделать "побогаче": многоуровневые потолки, роскошные шторы, декоративная штукатурка. Сегодня этот стиль кажется избыточным, но отдельные его элементы в переработанном виде вполне уместны.
Некоторые тренды, например декоративная штукатурка, требуют осторожного подхода. Важно учитывать контекст и гармонию с остальным интерьером. Даже бежево-коричневая гамма, критикуемая за скучность, может выглядеть стильно, если грамотно подобрать оттенки и добавить контрастные акценты.
Современный интерьер ценит индивидуальность, лаконичность и функциональность. И если вы хотите вдохнуть в свой дом нотку "евроремонта" — главное, делать это с умом.
Евроремонт (от "евро-") — обывательский термин, широко распространённый в России и странах СНГ для обозначения особого типа (часто капитального) ремонта в жилых или коммерческих помещениях.
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