Евроремонт из 90-х: какие идеи вернулись в моду

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многоуровневые потолки, натяжные конструкции, фотообои с видами Парижа — помните эти элементы интерьеров, которые когда-то считались символами роскоши? Сегодня о них говорят с улыбкой, но некоторые приемы из эпохи "евроремонтов" всё же не теряют своей актуальности. Расскажем, какие из них успешно используются и сегодня.

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

От технологии к стилю

В 90-х "евроремонт" стал символом перехода на качественно новый уровень: штукатурка "по маякам", плиточные крестики и гипсокартон завоевали популярность благодаря профессионализму и надежности. Тогда это было настоящей революцией, особенно на фоне "любительских" советских ремонтов.

Но наряду с технологическими новшествами появился и специфический стиль. Главная идея — сделать "побогаче": многоуровневые потолки, роскошные шторы, декоративная штукатурка. Сегодня этот стиль кажется избыточным, но отдельные его элементы в переработанном виде вполне уместны.

Приемы, которые работают

Многоуровневые потолки — только для функциональности

Раньше гипсокартонные конструкции служили скорее декоративной цели. Теперь их используют только для практических задач — например, чтобы скрыть воздуховоды или проводку. Минимализм и функциональность заменили громоздкие формы.

Лаконичные натяжные потолки

Глянцевые и цветные потолки с точечной подсветкой остались в прошлом. Современные натяжные конструкции выглядят как гладкая оштукатуренная поверхность — чаще белая, иногда с легким оттенком.

Каменная кладка — с ровными краями

Если раньше каменные фрагменты хаотично "проглядывали" сквозь штукатурку, то сегодня выбирают ровную, завершённую кладку. В моде — натуральные материалы с историей.

Ниши — для хранения

Подсвеченные ниши из гипсокартона сменились встроенными шкафами и стеллажами. Теперь это инструмент для оптимизации пространства, а не просто элемент декора.

Элегантные узоры на полу

Яркие орнаменты уступили место плитке с оригинальным рисунком или деревянным покрытиям. Акцент сместился на натуральные материалы.

Взгляд в будущее

Некоторые тренды, например декоративная штукатурка, требуют осторожного подхода. Важно учитывать контекст и гармонию с остальным интерьером. Даже бежево-коричневая гамма, критикуемая за скучность, может выглядеть стильно, если грамотно подобрать оттенки и добавить контрастные акценты.

Современный интерьер ценит индивидуальность, лаконичность и функциональность. И если вы хотите вдохнуть в свой дом нотку "евроремонта" — главное, делать это с умом.

Уточнения

Евроремонт (от "евро-") — обывательский термин, широко распространённый в России и странах СНГ для обозначения особого типа (часто капитального) ремонта в жилых или коммерческих помещениях.



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