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Идеальный пол для кухни: как сделать правильный выбор

2:59
Недвижимость

Выбор напольного покрытия для кухни — непростая задача. Это помещение ежедневно подвергается повышенным нагрузкам: постоянные уборки, возможные протечки, капли жира, случайные падения посуды. Какое покрытие выдержит всё это и при этом будет радовать глаз? Разбираемся в ключевых вариантах.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Почему важно правильно выбрать покрытие

На кухне полы подвержены интенсивной эксплуатации. Главные вызовы:

  • Повышенная влажность: протечки воды или прорывы труб могут нанести серьёзный ущерб.
  • Частое мытьё: из-за регулярной уборки полы быстрее изнашиваются.
  • Пятна от еды: красящие вещества, такие как вино или сок, могут оставлять следы.

Практичные материалы для кухни

Дизайнеры сходятся во мнении, что самые долговечные покрытия — это:

  • Керамическая плитка и керамогранит: не боятся воды, легко моются, устойчивы к повреждениям. Главное — выбирать нескользкие модели.
  • Наливные полы: отличный вариант для современного интерьера, устойчивы к влаге и износу.
  • Виниловые покрытия: устойчивы к воде, тёплые и легко заменяемые при повреждении.
  • Линолеум: бюджетный и простой в укладке, но требует идеально ровного основания.
  • Натуральный камень: мрамор или гранит — дорого, но стильно и долговечно.

Дерево и его альтернативы

Деревянные покрытия выглядят уютно, но требуют осторожного ухода:

  • Паркет и массив: современные составы защищают древесину от воды, но лучше избегать их, если в доме есть дети или животные.
  • Ламинат: экономичное решение, однако его слабое место — стыки, через которые может проникнуть вода.
  • Кварц-виниловая плитка: имитирует дерево, не боится влаги и долговечна.

Комбинация материалов

Для зонирования кухни и совмещённых пространств используют комбинации:

  • Плитка вдоль рабочей зоны, а в остальной части — ламинат или паркет.
  • Керамогранит с текстурой дерева для единого стиля без потери практичности.

Советы по выбору и укладке

  • Цвет и текстура: слишком светлые или тёмные покрытия требуют частой уборки, на них видны крошки и пятна.
  • Тёплый пол: если планируете систему обогрева, убедитесь, что выбранный материал совместим с ней.
  • Отделка стыков: используйте пробковый компенсатор, чтобы избежать трещин и сохранить эстетичный вид.

Итог

Оптимальный выбор зависит от ваших привычек и особенностей интерьера. Для частого приготовления пищи лучше подойдут плитка или виниловые покрытия. В студиях и просторных кухнях можно комбинировать материалы для зонирования.

Главное — учитывать износостойкость, влагостойкость и удобство в уходе.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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