Высокий потолок: достоинства или лишние проблемы

3:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Высокие потолки — это ли не мечта? Кажется, что они делают любое пространство роскошным и просторным. Но на практике далеко не всегда их высота играет на руку интерьеру. Давайте разберемся, в каких случаях лучше отказаться от воздушных объемов и понизить потолок.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квартира-студия в Одессе

Пропорции важнее высоты

Гармония пространства — основа любого интерьера. Для больших комнат (от 30 кв. м) высокие потолки действительно необходимы, иначе помещение будет выглядеть непропорционально, а потолок будет "давить". Однако в небольших квартирах избыточная высота может создавать ощущение пустоты и неуютности.

Если комната маленькая, но с высокими потолками, хорошим решением станет создание антресольного этажа. Это не только улучшит пропорции, но и добавит полезного пространства.

Разделение по функциям

Высота потолков в квартире должна соответствовать назначению помещения. Например:

Гостиные и холлы: здесь высота играет ключевую роль, создавая торжественную атмосферу.

здесь высота играет ключевую роль, создавая торжественную атмосферу. Кухни и подсобные помещения: высокие потолки здесь излишни. На кухне они часто усиливают ощущение "пустоты". Опустив потолок, можно создать более функциональное пространство.

высокие потолки здесь излишни. На кухне они часто усиливают ощущение "пустоты". Опустив потолок, можно создать более функциональное пространство. Санузлы: ванных комнат с высокими потолками лучше избегать. Небольшой объем помогает ощущать защищенность, особенно в интимной зоне.

Практичность и эргономика

Высокие потолки — это не всегда удобно. Например, системы хранения, размещенные слишком высоко, превращаются в мертвое пространство: вещи на верхних полках редко используются.

Также понижение потолков в подсобных помещениях позволяет скрыть коммуникации, такие как проводка или вентиляция. Это решение избавляет от сложных конструкций в жилых комнатах.

Психологический комфорт

Для небольших спален и детских комнат излишняя высота может создавать дискомфорт. В спальне ощущение "кокона" достигается за счет покраски потолка в цвет стен. Это создает уютное и защищенное пространство.

Детям, привыкшим жить в мире великанов, уютнее в небольших объемах. Уменьшение высоты комнаты или организация антресоли в детской поможет создать пространство, идеально подходящее для игр и отдыха.

Когда понижать потолок действительно стоит

Маленькие комнаты кажутся слишком пустыми.

Кухни, санузлы или коридоры нуждаются в улучшении функциональности.

Вы хотите скрыть коммуникации или визуально скорректировать пропорции.

В спальне или детской нужно создать атмосферу уюта и защищенности.

Высокий потолок не всегда залог красоты и комфорта. Главное — соблюдать пропорции и учитывать функциональные особенности помещения.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.