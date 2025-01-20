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Высокий потолок: достоинства или лишние проблемы

3:03
Недвижимость

Высокие потолки — это ли не мечта? Кажется, что они делают любое пространство роскошным и просторным. Но на практике далеко не всегда их высота играет на руку интерьеру. Давайте разберемся, в каких случаях лучше отказаться от воздушных объемов и понизить потолок.

Квартира-студия в Одессе
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира-студия в Одессе

Пропорции важнее высоты

Гармония пространства — основа любого интерьера. Для больших комнат (от 30 кв. м) высокие потолки действительно необходимы, иначе помещение будет выглядеть непропорционально, а потолок будет "давить". Однако в небольших квартирах избыточная высота может создавать ощущение пустоты и неуютности.

Если комната маленькая, но с высокими потолками, хорошим решением станет создание антресольного этажа. Это не только улучшит пропорции, но и добавит полезного пространства.

Разделение по функциям

Высота потолков в квартире должна соответствовать назначению помещения. Например:

  • Гостиные и холлы: здесь высота играет ключевую роль, создавая торжественную атмосферу.
  • Кухни и подсобные помещения: высокие потолки здесь излишни. На кухне они часто усиливают ощущение "пустоты". Опустив потолок, можно создать более функциональное пространство.
  • Санузлы: ванных комнат с высокими потолками лучше избегать. Небольшой объем помогает ощущать защищенность, особенно в интимной зоне.

Практичность и эргономика

Высокие потолки — это не всегда удобно. Например, системы хранения, размещенные слишком высоко, превращаются в мертвое пространство: вещи на верхних полках редко используются.

Также понижение потолков в подсобных помещениях позволяет скрыть коммуникации, такие как проводка или вентиляция. Это решение избавляет от сложных конструкций в жилых комнатах.

Психологический комфорт

Для небольших спален и детских комнат излишняя высота может создавать дискомфорт. В спальне ощущение "кокона" достигается за счет покраски потолка в цвет стен. Это создает уютное и защищенное пространство.

Детям, привыкшим жить в мире великанов, уютнее в небольших объемах. Уменьшение высоты комнаты или организация антресоли в детской поможет создать пространство, идеально подходящее для игр и отдыха.

Когда понижать потолок действительно стоит

  • Маленькие комнаты кажутся слишком пустыми.
  • Кухни, санузлы или коридоры нуждаются в улучшении функциональности.
  • Вы хотите скрыть коммуникации или визуально скорректировать пропорции.
  • В спальне или детской нужно создать атмосферу уюта и защищенности.

Высокий потолок не всегда залог красоты и комфорта. Главное — соблюдать пропорции и учитывать функциональные особенности помещения.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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