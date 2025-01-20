Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обязательная аттестация гидов: как это повлияет на туризм?
Микротренировки для занятых: простой способ улучшить самочувствие
Что нельзя есть при розацеа? Исключите эти продукты из рациона
Порадуйте своих детей простой закуской: готовим корн-доги
Почему заморозка вкладов в России невозможна — мнение эксперта
Редкое выравнивание четырёх планет: когда и как смотреть?
Жизненно важные препараты: список пополнился 18 новыми лекарствами
Бывшая участница КВН о последствиях употребления алкоголя: состояние ада
Приоритет – безопасность: Трамп анонсировал масштабный оборонный проект

Удобство и порядок: лучшие места для хранения полотенец на кухне

2:28
Недвижимость

Хранение кухонных полотенец может быть удобным и эстетичным, если подойти к вопросу с умом. Мы собрали практичные советы дизайнеров, которые помогут каждому выбрать идеальное решение для своей кухни.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Светлая кухня

Простые и удобные варианты

На ручке духовки или крючке

  • Кухонные полотенца можно держать на ручке плиты или на крючке, прикреплённом к шкафчику. Это удобно для больших кухонь, где полотенца всегда под рукой.

Под раковиной

  • Держатель для полотенец под раковиной — практичное решение для тех, кто часто вытирает руки после мытья посуды.

На рейлингах

  • Рейлинги на стене или под полкой шкафчика идеально подходят для хранения полотенец, особенно если вы хотите подчеркнуть их дизайн.

Внутри шкафа

  • Выдвижные держатели в шкафах позволяют спрятать полотенца от посторонних глаз. Это удобно для сушки и скрытого хранения.

Идеи для просторных кухонь

Приставная лестница

  • Подходит для больших кухонь, где лестница используется как декоративный элемент. Полотенца можно вешать на перекладины.

Под столом

  • Рейлинг вдоль кухонного острова позволяет быстро повесить полотенце в любом месте. Практично для обеденных зон.

Удлинённая столешница

  • Рейлинг в торце удлинённой столешницы — отличный вариант для небольших кухонь, где важно сэкономить пространство.

Решения для бумажных полотенец

Выдвижной ящик

  • Узкие модули для рулонов бумажных полотенец удобны и скрывают их от глаз.

Закрытые модули

  • Закрытые шкафчики с держателями помогают избежать визуального шума и подходят для минималистичных интерьеров.

Бутылочницы

  • Узкие шкафчики с держателями для полотенец и досок универсальны и подходят для маленьких кухонь.

Советы по размещению полотенец

  • Рядом с мойкой и плитой. Удобное расположение помогает быстро использовать полотенце в нужный момент.
  • Избегайте открытых крючков на дверцах. Это создаёт визуальный беспорядок
  • Выбирайте подходящие материалы. ДСП не подходит для пропилов под держатели из-за риска разбухания.

Вывод

Правильно подобранное место для хранения полотенец делает кухню удобнее и организованнее. Выбирайте решение, которое соответствует вашим привычкам и интерьеру.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Общество
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении Аудио 
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Последние материалы
В Московском Молодежном театре пройдет творческий вечер Вячеслава Спесивцева
Чем кормить маленькую собаку, чтобы она жила дольше
Эти симптомы нельзя игнорировать: первые признаки аппендицита
Будущее девятой планеты: кто займёт место Плутона?
Lada Granta подорожала втрое: как изменились цены и где купить дешевле
Как правильно чередовать культуры после огурцов: советы садоводам
Деньги на ветер: этот продукт быстрее всех портится на дверце холодильника
Удивительные свойства кокосового масла для вашего лица
Вступил в силу приказ о скидке на авиабилеты детям с гражданством России
Купить остров в России — мечта или реальность
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.