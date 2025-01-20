Удобство и порядок: лучшие места для хранения полотенец на кухне

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хранение кухонных полотенец может быть удобным и эстетичным, если подойти к вопросу с умом. Мы собрали практичные советы дизайнеров, которые помогут каждому выбрать идеальное решение для своей кухни.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Светлая кухня

Простые и удобные варианты

На ручке духовки или крючке

Кухонные полотенца можно держать на ручке плиты или на крючке, прикреплённом к шкафчику. Это удобно для больших кухонь, где полотенца всегда под рукой.

Под раковиной

Держатель для полотенец под раковиной — практичное решение для тех, кто часто вытирает руки после мытья посуды.

На рейлингах

Рейлинги на стене или под полкой шкафчика идеально подходят для хранения полотенец, особенно если вы хотите подчеркнуть их дизайн.

Внутри шкафа

Выдвижные держатели в шкафах позволяют спрятать полотенца от посторонних глаз. Это удобно для сушки и скрытого хранения.

Идеи для просторных кухонь

Приставная лестница

Подходит для больших кухонь, где лестница используется как декоративный элемент. Полотенца можно вешать на перекладины.

Под столом

Рейлинг вдоль кухонного острова позволяет быстро повесить полотенце в любом месте. Практично для обеденных зон.

Удлинённая столешница

Рейлинг в торце удлинённой столешницы — отличный вариант для небольших кухонь, где важно сэкономить пространство.

Решения для бумажных полотенец

Выдвижной ящик

Узкие модули для рулонов бумажных полотенец удобны и скрывают их от глаз.

Закрытые модули

Закрытые шкафчики с держателями помогают избежать визуального шума и подходят для минималистичных интерьеров.

Бутылочницы

Узкие шкафчики с держателями для полотенец и досок универсальны и подходят для маленьких кухонь.

Советы по размещению полотенец

Рядом с мойкой и плитой. Удобное расположение помогает быстро использовать полотенце в нужный момент.

Избегайте открытых крючков на дверцах. Это создаёт визуальный беспорядок

Выбирайте подходящие материалы. ДСП не подходит для пропилов под держатели из-за риска разбухания.

Вывод

Правильно подобранное место для хранения полотенец делает кухню удобнее и организованнее. Выбирайте решение, которое соответствует вашим привычкам и интерьеру.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности.



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