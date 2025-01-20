Пространство под ванной: скрыть или превратить в полезное место

Ванная комната редко радует большим пространством, поэтому грамотное использование каждого уголка становится настоящей задачей. Пространство под ванной может быть не только закрыто декоративным экраном, но и превращено в функциональное место для хранения. Рассмотрим основные варианты оформления.
Заводские экраны идут в комплекте с ванной или продаются отдельно. Их цель — скрыть ножки и трубы.
Это более сложные конструкции с раздвижными или откидными дверцами. Они позволяют организовать пространство под ванной для хранения бытовой химии или мелочей.
Капитальный экран из гипсокартона или других материалов — отличный выбор для нестандартных ванн. Его облицовывают плиткой, керамогранитом, мозаикой или используют влагостойкую краску.
Важно: обязательно предусмотреть ревизионный лючок для доступа к коммуникациям.
Деревянные экраны, выполненные из влагостойких материалов, подойдут для любителей натуральных решений. Часто используют шпонированные панели, реечные конструкции или окрашенную вагонку.
Если ванна расположена вдали от мебели, можно использовать место под ней для установки открытых полок или стеллажей. Однако, чтобы избежать беспорядка, лучше выбрать двери жалюзийного типа или аналоги с перфорацией.
Для просторных ванных комнат подойдет подиум, который не только скрывает пространство под ванной, но и добавляет дополнительную площадь для хранения.
На подиуме можно разместить:
Пространство под ванной — это не только ниша для коммуникаций, но и возможность организовать функциональное хранение. Выбор зависит от бюджета, стиля ванной комнаты и ваших потребностей.
Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
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