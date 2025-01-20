Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие растения нельзя сажать рядом с малиной: секреты успешного соседства
Ставропольские учёные создали комплекс для лечения животных от паразитов
Археологи нашли элитный термальный комплекс в Помпеях: роскошь древнего Рима
Торт из курицы: как сделать оригинальное и полезное блюдо
Арендаторам жилья в РФ стало проще платить за услуги ЖКХ
Рой чёрных дыр: как оно изменит науку?
Натуральная еда или сухой корм: чем кормить питомца
Кислород в темноте: новый взгляд на жизнь во Вселенной
Тайный визит Валерия Меладзе в Москву: зачем певец вернулся в Россию?

Пространство под ванной: скрыть или превратить в полезное место

2:53
Недвижимость

Ванная комната редко радует большим пространством, поэтому грамотное использование каждого уголка становится настоящей задачей. Пространство под ванной может быть не только закрыто декоративным экраном, но и превращено в функциональное место для хранения. Рассмотрим основные варианты оформления.

Ванная комната
Фото: https://www.freepik.com
Ванная комната

Когда подойдет заводской экран

Заводские экраны идут в комплекте с ванной или продаются отдельно. Их цель — скрыть ножки и трубы.

Плюсы

  • Простота установки.
  • Бюджетная стоимость.

Минусы

  • Минимум функционала.
  • Хрупкость и слабая эстетика у бюджетных моделей.

Функциональный мебельный экран

Это более сложные конструкции с раздвижными или откидными дверцами. Они позволяют организовать пространство под ванной для хранения бытовой химии или мелочей.

Преимущества

  • Удобство ежедневного использования.
  • Возможность хранения.

Недостатки

  • Высокая стоимость при индивидуальном заказе.
  • Трудности с подбором готового экрана по размеру или цвету.

Капитальный экран: красота и надежность

Капитальный экран из гипсокартона или других материалов — отличный выбор для нестандартных ванн. Его облицовывают плиткой, керамогранитом, мозаикой или используют влагостойкую краску.

Важно: обязательно предусмотреть ревизионный лючок для доступа к коммуникациям.

Дизайнерские идеи

  • Мозаика для стильного акцента.
  • Подсветка по контуру экрана для создания уюта.
  • Углубления для ног, чтобы подойти ближе к ванной.

Экраны из дерева: тепло и экология

Деревянные экраны, выполненные из влагостойких материалов, подойдут для любителей натуральных решений. Часто используют шпонированные панели, реечные конструкции или окрашенную вагонку.

Плюсы

  • Экологичность.
  • Возможность вентиляции.

Минусы

  • Требуют ухода для защиты от влаги.

Пространство для хранения

Если ванна расположена вдали от мебели, можно использовать место под ней для установки открытых полок или стеллажей. Однако, чтобы избежать беспорядка, лучше выбрать двери жалюзийного типа или аналоги с перфорацией.

Подиум: роскошное решение

Для просторных ванных комнат подойдет подиум, который не только скрывает пространство под ванной, но и добавляет дополнительную площадь для хранения.

На подиуме можно разместить:

  • Полочки для аксессуаров.
  • Декоративные элементы.
  • Рейлинги для полотенец.

Вывод

Пространство под ванной — это не только ниша для коммуникаций, но и возможность организовать функциональное хранение. Выбор зависит от бюджета, стиля ванной комнаты и ваших потребностей.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Еда и рецепты
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу Аудио 
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Новости спорта
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников? Аудио 
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
Новости спорта
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников Венесуэла стабилизировала экономику и готова к давлению Трама Любовь Степушова Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию
Последние материалы
Кислород в темноте: новый взгляд на жизнь во Вселенной
Тайный визит Валерия Меладзе в Москву: зачем певец вернулся в Россию?
Когда кардиотренировки оказываются неэффективными?
Россиянам назвали причину резкого роста тарифов ЖКХ
Этот популярный завтрак может стать причиной проблем со здоровьем
ХАМАС освободил израильских заложниц — они получили необычные подарки
Луна появилась в результате столкновения Земли с другой планетой? Раскрываем тайны
Изжога: простые правила, которые помогут забыть о дискомфорте
Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом
Россия втрое сократила поставки овощей и фруктов в Европу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.