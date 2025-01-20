Пространство под ванной: скрыть или превратить в полезное место

2:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ванная комната редко радует большим пространством, поэтому грамотное использование каждого уголка становится настоящей задачей. Пространство под ванной может быть не только закрыто декоративным экраном, но и превращено в функциональное место для хранения. Рассмотрим основные варианты оформления.

Фото: https://www.freepik.com Ванная комната

Когда подойдет заводской экран

Заводские экраны идут в комплекте с ванной или продаются отдельно. Их цель — скрыть ножки и трубы.

Плюсы

Простота установки.

Бюджетная стоимость.

Минусы

Минимум функционала.

Хрупкость и слабая эстетика у бюджетных моделей.

Функциональный мебельный экран

Это более сложные конструкции с раздвижными или откидными дверцами. Они позволяют организовать пространство под ванной для хранения бытовой химии или мелочей.

Преимущества

Удобство ежедневного использования.

Возможность хранения.

Недостатки

Высокая стоимость при индивидуальном заказе.

Трудности с подбором готового экрана по размеру или цвету.

Капитальный экран: красота и надежность

Капитальный экран из гипсокартона или других материалов — отличный выбор для нестандартных ванн. Его облицовывают плиткой, керамогранитом, мозаикой или используют влагостойкую краску.

Важно: обязательно предусмотреть ревизионный лючок для доступа к коммуникациям.

Дизайнерские идеи

Мозаика для стильного акцента.

Подсветка по контуру экрана для создания уюта.

Углубления для ног, чтобы подойти ближе к ванной.

Экраны из дерева: тепло и экология

Деревянные экраны, выполненные из влагостойких материалов, подойдут для любителей натуральных решений. Часто используют шпонированные панели, реечные конструкции или окрашенную вагонку.

Плюсы

Экологичность.

Возможность вентиляции.

Минусы

Требуют ухода для защиты от влаги.

Пространство для хранения

Если ванна расположена вдали от мебели, можно использовать место под ней для установки открытых полок или стеллажей. Однако, чтобы избежать беспорядка, лучше выбрать двери жалюзийного типа или аналоги с перфорацией.

Подиум: роскошное решение

Для просторных ванных комнат подойдет подиум, который не только скрывает пространство под ванной, но и добавляет дополнительную площадь для хранения.

На подиуме можно разместить:

Полочки для аксессуаров.

Декоративные элементы.

Рейлинги для полотенец.

Вывод

Пространство под ванной — это не только ниша для коммуникаций, но и возможность организовать функциональное хранение. Выбор зависит от бюджета, стиля ванной комнаты и ваших потребностей.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня - помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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