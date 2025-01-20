Идеальная краска для ванной: как выбрать и не прогадать

Покраска стен в ванной комнате может стать отличной альтернативой плитке. Это быстрее, дешевле и дает больше свободы для изменений. Однако, чтобы краска служила долго и радовала глаз, важно правильно выбрать материал и подготовить поверхности.
Для маленькой ванной комнаты подойдут светлые оттенки: голубой, кремовый, сиреневый, мятный. Они визуально увеличивают пространство. Если хочется яркости, сделайте акцент на полу или аксессуарах. Белый цвет также расширяет пространство, особенно если использовать его в сочетании с фактурными материалами.
Начните с потолка, затем переходите к стенам и, при необходимости, к полу.
Окрашивайте участки, где вода не попадает, матовой краской, а зоны возле ванны или раковины защищайте плиткой или водостойкими панелями.
Используйте малярный скотч для создания узоров или геометрических акцентов.
Покраска стен в ванной комнате — это возможность быстро обновить интерьер и сэкономить. Подбирайте качественную краску, правильно готовьте поверхности и не забывайте о хорошей вентиляции. Это поможет наслаждаться результатом долгие годы.
Кра́ски - это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.
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