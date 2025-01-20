Идеальная краска для ванной: как выбрать и не прогадать

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покраска стен в ванной комнате может стать отличной альтернативой плитке. Это быстрее, дешевле и дает больше свободы для изменений. Однако, чтобы краска служила долго и радовала глаз, важно правильно выбрать материал и подготовить поверхности.

Фото: https://www.freepik.com Краска

Какую краску выбрать

Водоэмульсионные краски: для ванной комнаты идеально подходят акриловые, латексные и силиконовые краски. Они легко наносятся, быстро сохнут и устойчивы к влаге.

для ванной комнаты идеально подходят акриловые, латексные и силиконовые краски. Они легко наносятся, быстро сохнут и устойчивы к влаге. Акриловая и латексная краски: практически идентичны по характеристикам, отличаются лишь составом. Отлично подходят для стен, просты в уходе.

краски: практически идентичны по характеристикам, отличаются лишь составом. Отлично подходят для стен, просты в уходе. Силиконовая краска: лучший вариант благодаря устойчивости к плесени и механическим повреждениям. Ее недостаток — высокая цена.

Чего избегать

Масляные, хлоркаучуковые и алкидные краски не подходят для ванной комнаты. Они создают герметичную пленку, что провоцирует сырость и рост плесени.

Подготовка к покраске

Обработка поверхностей: Перед нанесением краски стены нужно обработать противогрибковым составом или грунтовкой.

Перед нанесением краски стены нужно обработать противогрибковым составом или грунтовкой. Выравнивание: Матовая краска скрывает мелкие дефекты, тогда как глянцевая требует идеально ровных стен.

Матовая краска скрывает мелкие дефекты, тогда как глянцевая требует идеально ровных стен. Вентиляция: Убедитесь, что в ванной комнате есть хорошая вентиляция. Это предотвратит появление плесени и растрескивание краски.

Глянцевая или матовая краска

Глянец: Легче моется, зрительно расширяет пространство, но подчеркивает все неровности стен.

Легче моется, зрительно расширяет пространство, но подчеркивает все неровности стен. Матовая: Более универсальна, скрывает дефекты, подходит для сочетания с плиткой и глянцевыми элементами.

Цветовые решения

Для маленькой ванной комнаты подойдут светлые оттенки: голубой, кремовый, сиреневый, мятный. Они визуально увеличивают пространство. Если хочется яркости, сделайте акцент на полу или аксессуарах. Белый цвет также расширяет пространство, особенно если использовать его в сочетании с фактурными материалами.

Нанесение краски

Начните с потолка, затем переходите к стенам и, при необходимости, к полу.

Окрашивайте участки, где вода не попадает, матовой краской, а зоны возле ванны или раковины защищайте плиткой или водостойкими панелями.

Используйте малярный скотч для создания узоров или геометрических акцентов.

Итог

Покраска стен в ванной комнате — это возможность быстро обновить интерьер и сэкономить. Подбирайте качественную краску, правильно готовьте поверхности и не забывайте о хорошей вентиляции. Это поможет наслаждаться результатом долгие годы.

Уточнения

Кра́ски - это пигментированная жидкая, разжижаемая или мастичная композиция (например битумная), которая после нанесения на основу тонким слоем затвердевает в прочную пленку.



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