Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только еда: шесть неожиданных причин прибавки в весе
Уборка без воды: как подготовить овощи к зимнему хранению
Гастроэнтеролог Белоусов назвал худшее пищевое сочетание для желудка
Зимний кошмар для кузова: как защитить машину от реагентов
Ботокс в пятки: мода или угроза здоровью
Откройте для себя спокойствие Киото в бамбуковых садах
Эффективно изменили образование — в Америке бьют тревогу из-за низкого уровня знаний у школьников
Какие продукты со стола могут стоить кошке жизни
Ароматические свечи: почему их уют может быть опасен для легких

Борьба с кошачьим запахом: 5 проверенных способов, которые работают

3:32
Недвижимость

Запах кошачьей мочи — настоящая проблема для многих владельцев домашних питомцев. Этот едкий и стойкий аромат проникает в мебель, ковры, и порой становится настоящим кошмаром. Но не переживайте, есть несколько эффективных способов, которые помогут вернуть свежесть в ваш дом.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Почему пахнет кошачьей мочой

Кошачья моча имеет уникальный химический состав. В ней содержится много азота, который превращается в аммиак — газ с резким запахом. Кроме того, присутствие феромонов, которые кошки используют для метки своей территории, усиливает этот запах. Чем дольше моча остаётся на поверхности, тем интенсивнее запах, так как бактерии продолжают разлагать мочевину, выделяя больше аммиака.

Причины запаха в доме

Запах кошачьей мочи может появляться по разным причинам:

  • Неудобный лоток: маленький или неудобный туалет заставляет кошку искать другие места.
  • Проблемы со здоровьем: инфекции мочевыводящих путей или стрессы могут заставить кошку мочиться вне лотка.
  • Метки территории: кошки могут мочиться, чтобы отметить своё пространство.
  • Неправильная уборка: даже если кажется, что место очищено, бактерии могут оставаться и продолжать разлагать мочу.

Как убрать запах кошачьей мочи народными средствами

Есть несколько проверенных народных средств для борьбы с запахом:

  • Сода и уксус: сода абсорбирует влагу, а уксус разлагает мочевую кислоту. Смешайте их и нанесите на загрязнённую поверхность.
  • Перекись водорода: она разрушает мочевую кислоту и устраняет запах. Но будьте осторожны, она может повредить некоторые материалы.
  • Эфирные масла: масла, например, лаванды или чайного дерева, перебивают запах, но убедитесь, что ваша кошка не чувствительна к ним.
  • Кофе: кофейная гуща отлично поглощает запахи. Просто разложите её на загрязнённой поверхности.

Профессиональные средства для борьбы с запахом

Если народные средства не помогли, можно обратиться к специальным очистителям. Они содержат ферменты, расщепляющие мочевую кислоту. Также ультрафиолетовые лампы помогают уничтожить бактерии, а профессиональная химчистка эффективно удалит стойкий запах с любых поверхностей.

Как не усугубить ситуацию при уборке

Не делайте распространённых ошибок:

  • Не используйте только воду, она размазывает запах.
  • Обычные чистящие средства не справятся с задачей.
  • Не трите пятно, это углубит запах.
  • Не используйте аммиак или хлорку — это только усилит запах.

Как предотвратить появление неприятного запаха кошачьей мочи

Лучше всего предотвратить проблему заранее. Вот несколько рекомендаций:

  • Обеспечьте питомцу удобный туалет. Для одной кошки должно быть два лотка.
  • Следите за здоровьем питомца, особенно если он начал мочиться в необычных местах.
  • Регулярно убирайте лоток и меняйте наполнитель.
  • Обеспечьте кошке спокойную атмосферу, чтобы избежать стресса.

Заключение

Запах кошачьей мочи можно победить, если правильно подходить к уборке и профилактике. Своевременное вмешательство и правильный уход помогут избежать этой неприятной проблемы в будущем.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Наука и техника
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие Аудио 
Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери
Недвижимость
Вот почему нужно всегда оставлять ключ в замке входной двери Аудио 
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Венесуэла стабилизировала экономику и готова к давлению Трама Любовь Степушова Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Последние материалы
Откройте для себя спокойствие Киото в бамбуковых садах
Эффективно изменили образование — в Америке бьют тревогу из-за низкого уровня знаний у школьников
Какие продукты со стола могут стоить кошке жизни
Названо лучшее время суток для занятий спортом
Ароматические свечи: почему их уют может быть опасен для легких
День Х наступил! Вот что будет с курсом рубля после инаугурации Трампа
Почему запрещено пить кофе натощак? Откажитесь от этой привычки
Найти козла отпущения — Запад собирается списать провалы ВСУ на Сырского
Как подготовить ребенка к появлению щенка в доме? Советы родителям
Радиация вокруг нас: как спасти себя от облучения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.