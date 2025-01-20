Почему нельзя хранить молоко в дверце холодильника: эксперты предупреждают

Хранение молока в дверце холодильника — распространённая практика во многих домах. Однако эксперты предупреждают, что это может не только сокращать срок годности молока, но и приводить к дополнительным расходам.
По словам специалистов компании Beko, производителя бытовой техники, неправильная организация продуктов в холодильнике может значительно повлиять на их свежесть.
Салах Сун, глава отдела управления продуктами в Beko UK, объясняет:
«Большинство людей не осознают, что неправильное размещение продуктов в холодильнике не только портит его внешний вид, но и напрямую влияет на срок хранения пищи и ваш бюджет».
Температурные колебания:
Дверца холодильника является самой тёплой зоной из-за частого открывания. Это делает её неподходящей для хранения молока и других продуктов, требующих стабильной температуры.
Распределение зон в холодильнике:
Финансовые потери:
Эксперты отмечают, что среднестатистическая семья в Великобритании выбрасывает продукты на сумму около £1,000 в год из-за неправильного хранения.
Хотя хранение молока в дверце холодильника кажется удобным, это может сократить срок его годности и привести к пищевым отходам. Организация холодильника с учётом температурных зон поможет дольше сохранять свежесть продуктов и экономить деньги.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете снизить количество пищевых отходов и сэкономить семейный бюджет.
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