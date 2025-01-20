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Почему нельзя хранить молоко в дверце холодильника: эксперты предупреждают

Недвижимость

Хранение молока в дверце холодильника — распространённая практика во многих домах. Однако эксперты предупреждают, что это может не только сокращать срок годности молока, но и приводить к дополнительным расходам.

Молоко в холодильнике
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молоко в холодильнике

Почему это важно?

По словам специалистов компании Beko, производителя бытовой техники, неправильная организация продуктов в холодильнике может значительно повлиять на их свежесть.

Салах Сун, глава отдела управления продуктами в Beko UK, объясняет:

«Большинство людей не осознают, что неправильное размещение продуктов в холодильнике не только портит его внешний вид, но и напрямую влияет на срок хранения пищи и ваш бюджет».

Что говорят эксперты?

  1. Температурные колебания:
    Дверца холодильника является самой тёплой зоной из-за частого открывания. Это делает её неподходящей для хранения молока и других продуктов, требующих стабильной температуры.

  2. Распределение зон в холодильнике:

    • Нижняя полка: идеально подходит для хранения сырого мяса, так как здесь самая низкая температура.
    • Средние полки: оптимальны для молочных продуктов и приготовленных блюд, так как температура здесь более стабильна.
    • Дверца: рекомендуется для хранения соусов, напитков и других продуктов, которые менее подвержены порче.

  3. Финансовые потери:
    Эксперты отмечают, что среднестатистическая семья в Великобритании выбрасывает продукты на сумму около £1,000 в год из-за неправильного хранения.

Как правильно организовать холодильник?

  • Молоко: переместите на среднюю полку для стабильной температуры.
  • Мясо: храните на нижней полке, где самые холодные условия.
  • Соусы и напитки: оставьте в дверце.
  • Фрукты и овощи: используйте специально отведённые для них ящики.

Хотя хранение молока в дверце холодильника кажется удобным, это может сократить срок его годности и привести к пищевым отходам. Организация холодильника с учётом температурных зон поможет дольше сохранять свежесть продуктов и экономить деньги.

Советы от экспертов:

  1. Периодически проверяйте температуру в холодильнике: она должна быть около 4°C.
  2. Не перегружайте полки, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
  3. Размещайте продукты с ближайшим сроком годности ближе к передней части, чтобы их использовать в первую очередь.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете снизить количество пищевых отходов и сэкономить семейный бюджет.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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