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Как почистить чайник от налёта? Эффективные средства

1:18
Недвижимость

Почему появляется накипь в чайнике

Накипь является результатом химической реакции солей, содержащихся в воде при нагревании. Они оседают на стенках посуды и образуют покрытие, называемое накипью. Если образовалась накипь, значит, в воде содержатся кальций и магний.

Струя воды
Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Струя воды

Как очистить чайник от накипи

Накипь легко удаляется лимонной кислотой. Добавьте 2 столовые ложки лимонной кислоты в чайник с водой и вскипятите. Также можно добавить сок &frac12 лимона. Когда вода в чайнике остынет, вылейте содержимое и промойте проточной водой.

Чтобы почистить чайник уксусом, нужно смешать 100 мл раствора с литром воды. В этом случае лучше добавить каплю средства для мытья посуды, чтобы убить неприятный запах. Все тщательно перемешиваем и выливаем смесь в чайник. Затем вскипятите эту смесь и оставьте чайник до полного остывания.

Растворите столовую ложку пищевой соды в одном литре воды и вскипятите смесь. Дайте настояться не менее часа, снова закипятите и слейте воду. Чтобы удалить остатки пищевой соды, налейте в электрочайник чистую воду и вскипятите ее.

 

 

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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