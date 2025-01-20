Как почистить чайник от налёта? Эффективные средства

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Почему появляется накипь в чайнике

Накипь является результатом химической реакции солей, содержащихся в воде при нагревании. Они оседают на стенках посуды и образуют покрытие, называемое накипью. Если образовалась накипь, значит, в воде содержатся кальций и магний.

Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Струя воды

Как очистить чайник от накипи

Накипь легко удаляется лимонной кислотой. Добавьте 2 столовые ложки лимонной кислоты в чайник с водой и вскипятите. Также можно добавить сок ½ лимона. Когда вода в чайнике остынет, вылейте содержимое и промойте проточной водой.

Чтобы почистить чайник уксусом, нужно смешать 100 мл раствора с литром воды. В этом случае лучше добавить каплю средства для мытья посуды, чтобы убить неприятный запах. Все тщательно перемешиваем и выливаем смесь в чайник. Затем вскипятите эту смесь и оставьте чайник до полного остывания.

Растворите столовую ложку пищевой соды в одном литре воды и вскипятите смесь. Дайте настояться не менее часа, снова закипятите и слейте воду. Чтобы удалить остатки пищевой соды, налейте в электрочайник чистую воду и вскипятите ее.

Уточнения

На́кипь — твёрдые отложения, образующиеся на тех поверхностях теплообменных аппаратов, на которых происходит нагревание (кипение, испарение) воды с растворёнными солями жёсткости.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.