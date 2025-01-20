Можно ли мыть мультиварку под краном? Вот как правильно чистить прибор

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно мыть мультиварку

Налейте в миску небольшое количество воды и добавьте половину лимона. Важно выбрать режим "пар" и настроить устройство на работу в течение 15 минут. После этого достаньте чашу, протрите внутреннюю часть мультиварки и крышку тряпочкой или губкой. Вытрите устройство насухо.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky мультиварка

Этот совет от профессионалов позволит вам быстро очистить мультиварку от засохших частиц пищи.

Как правильно чистить от пригоревшей еды

Налейте в чашу теплую воду и немного средства для мытья посуды и оставьте примерно на час, чтобы размягчить пригоревшие остатки пищи. Затем с помощью силиконового шпателя аккуратно соскребите размягченный налет.

Чем нельзя мыть мультиварку

При чистке мультиварки нельзя использовать щелочные или кислотные средства. Они могут вызвать коррозию поверхности оборудования. Мыть устройство под краном также опасно. Вода, которая попадает под корпус, вызывает окисление контактов и может привести к короткому замыканию.

Уточнения

Мультиварка (от лат. multum — много, + варка) — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.





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