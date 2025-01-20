Можно ли мыть мультиварку под краном? Вот как правильно чистить прибор

Налейте в миску небольшое количество воды и добавьте половину лимона. Важно выбрать режим "пар" и настроить устройство на работу в течение 15 минут. После этого достаньте чашу, протрите внутреннюю часть мультиварки и крышку тряпочкой или губкой. Вытрите устройство насухо.
Этот совет от профессионалов позволит вам быстро очистить мультиварку от засохших частиц пищи.
Налейте в чашу теплую воду и немного средства для мытья посуды и оставьте примерно на час, чтобы размягчить пригоревшие остатки пищи. Затем с помощью силиконового шпателя аккуратно соскребите размягченный налет.
При чистке мультиварки нельзя использовать щелочные или кислотные средства. Они могут вызвать коррозию поверхности оборудования. Мыть устройство под краном также опасно. Вода, которая попадает под корпус, вызывает окисление контактов и может привести к короткому замыканию.
Мультиварка (от лат. multum — много, + варка) — электрокастрюля для автоматического выполнения различных видов тепловой обработки пищи.
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