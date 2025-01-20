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Как налоговая узнаёт, что вы сдаёте квартиру и скрываете доходы

3:34
Недвижимость

Многие владельцы квартир уверены, что сдача жилья в аренду без уплаты налогов может остаться незамеченной. Но Федеральная налоговая служба (ФНС) всё чаще находит таких нарушителей. С каждым годом арсенал методов становится всё более эффективным. Расскажем, как налоговая выявляет недекларированные доходы, что грозит за нарушения и как избежать штрафов.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Способы выявления нарушений

Мониторинг банковских переводов

  • Если арендатор платит вам через банк, регулярные переводы одинаковой суммы могут привлечь внимание ФНС. С 2018 года банки обязаны предоставлять данные о движении средств по запросу налоговой.

Даже если платежи замечены, сначала у вас запросят пояснения: налоговая не может автоматически начислить налог без доказательств.

Данные из Росреестра

  • Информация о вашем имуществе поступает в ФНС от Росреестра. Если вы владеете несколькими квартирами, это может стать поводом для проверки. Особенно если вы зарегистрированы только в одной из них.

Жалобы от соседей или управляющей компании

  • Недовольные шумом или беспорядком соседи, обиженные арендаторы или даже управляющая компания могут сообщить в налоговую о сдаче квартиры. Это повод для инспекторов начать проверку.

Миграционные службы

  • Если в квартире прописаны иностранные граждане, миграционные органы передают данные в налоговую. Проверка покажет, задекларированы ли доходы от сдачи квартиры.

Как налоговая доказывает факт аренды

Обнаружить жильё с арендаторами недостаточно — ФНС должна доказать, что вы получаете доход. Для этого используются:

  • Показания соседей и арендаторов.
  • Договор аренды или расписка.
  • Банковские выписки, подтверждающие регулярные переводы.

Если доказательства собраны, ФНС начисляет налог, пени и штрафы.

Какие штрафы грозят за неуплату налогов

Штраф за просрочку подачи декларации

  • 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, минимум — 1000 рублей, максимум — 30%.

Штраф за неуплату налога

  • 20% от суммы, если нарушение было случайным, и 40%, если умышленным.

Пени

  • Начисляются ежедневно, составляя 1/300 от ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки.

Уголовная ответственность

  • Если сумма налога превышает 2,7 млн рублей за три года, может наступить уголовная ответственность: штрафы до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как избежать проблем

Платить налоги выгоднее, чем разбираться с ФНС. Законных способов несколько:

  • Статус самозанятого: ставка 4% или 6%, в зависимости от арендатора.
  • Уплата НДФЛ: 13% или 15%, если доход превышает 5 млн рублей в год.
  • Патент или упрощённая система налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей.

Итоги

Скрывать доходы от сдачи жилья становится всё сложнее: налоговая имеет доступ к данным банков, Росреестра, миграционной службы и может получать жалобы от соседей. Добросовестная уплата налогов не только законна, но и избавит от штрафов, пеней и возможной уголовной ответственности.

Уточнения

Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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