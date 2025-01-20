Как налоговая узнаёт, что вы сдаёте квартиру и скрываете доходы

3:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие владельцы квартир уверены, что сдача жилья в аренду без уплаты налогов может остаться незамеченной. Но Федеральная налоговая служба (ФНС) всё чаще находит таких нарушителей. С каждым годом арсенал методов становится всё более эффективным. Расскажем, как налоговая выявляет недекларированные доходы, что грозит за нарушения и как избежать штрафов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Способы выявления нарушений

Мониторинг банковских переводов

Если арендатор платит вам через банк, регулярные переводы одинаковой суммы могут привлечь внимание ФНС. С 2018 года банки обязаны предоставлять данные о движении средств по запросу налоговой.

Даже если платежи замечены, сначала у вас запросят пояснения: налоговая не может автоматически начислить налог без доказательств.

Данные из Росреестра

Информация о вашем имуществе поступает в ФНС от Росреестра. Если вы владеете несколькими квартирами, это может стать поводом для проверки. Особенно если вы зарегистрированы только в одной из них.

Жалобы от соседей или управляющей компании

Недовольные шумом или беспорядком соседи, обиженные арендаторы или даже управляющая компания могут сообщить в налоговую о сдаче квартиры. Это повод для инспекторов начать проверку.

Миграционные службы

Если в квартире прописаны иностранные граждане, миграционные органы передают данные в налоговую. Проверка покажет, задекларированы ли доходы от сдачи квартиры.

Как налоговая доказывает факт аренды

Обнаружить жильё с арендаторами недостаточно — ФНС должна доказать, что вы получаете доход. Для этого используются:

Показания соседей и арендаторов.

Договор аренды или расписка.

Банковские выписки, подтверждающие регулярные переводы.

Если доказательства собраны, ФНС начисляет налог, пени и штрафы.

Какие штрафы грозят за неуплату налогов

Штраф за просрочку подачи декларации

5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, минимум — 1000 рублей, максимум — 30%.

Штраф за неуплату налога

20% от суммы, если нарушение было случайным, и 40%, если умышленным.

Пени

Начисляются ежедневно, составляя 1/300 от ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки.

Уголовная ответственность

Если сумма налога превышает 2,7 млн рублей за три года, может наступить уголовная ответственность: штрафы до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как избежать проблем

Платить налоги выгоднее, чем разбираться с ФНС. Законных способов несколько:

Статус самозанятого: ставка 4% или 6%, в зависимости от арендатора.

Уплата НДФЛ: 13% или 15%, если доход превышает 5 млн рублей в год.

Патент или упрощённая система налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей.

Итоги

Скрывать доходы от сдачи жилья становится всё сложнее: налоговая имеет доступ к данным банков, Росреестра, миграционной службы и может получать жалобы от соседей. Добросовестная уплата налогов не только законна, но и избавит от штрафов, пеней и возможной уголовной ответственности.

Уточнения

Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов.



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