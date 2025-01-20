Как налоговая узнаёт, что вы сдаёте квартиру и скрываете доходы

Многие владельцы квартир уверены, что сдача жилья в аренду без уплаты налогов может остаться незамеченной. Но Федеральная налоговая служба (ФНС) всё чаще находит таких нарушителей. С каждым годом арсенал методов становится всё более эффективным. Расскажем, как налоговая выявляет недекларированные доходы, что грозит за нарушения и как избежать штрафов.
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Бизнесмен считает налоги
Способы выявления нарушений
Мониторинг банковских переводов
Если арендатор платит вам через банк, регулярные переводы одинаковой суммы могут привлечь внимание ФНС. С 2018 года банки обязаны предоставлять данные о движении средств по запросу налоговой.
Даже если платежи замечены, сначала у вас запросят пояснения: налоговая не может автоматически начислить налог без доказательств.
Данные из Росреестра
Информация о вашем имуществе поступает в ФНС от Росреестра. Если вы владеете несколькими квартирами, это может стать поводом для проверки. Особенно если вы зарегистрированы только в одной из них.
Жалобы от соседей или управляющей компании
Недовольные шумом или беспорядком соседи, обиженные арендаторы или даже управляющая компания могут сообщить в налоговую о сдаче квартиры. Это повод для инспекторов начать проверку.
Миграционные службы
Если в квартире прописаны иностранные граждане, миграционные органы передают данные в налоговую. Проверка покажет, задекларированы ли доходы от сдачи квартиры.
Как налоговая доказывает факт аренды
Обнаружить жильё с арендаторами недостаточно — ФНС должна доказать, что вы получаете доход. Для этого используются:
Если доказательства собраны, ФНС начисляет налог, пени и штрафы.
Какие штрафы грозят за неуплату налогов
Штраф за просрочку подачи декларации
5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, минимум — 1000 рублей, максимум — 30%.
Штраф за неуплату налога
20% от суммы, если нарушение было случайным, и 40%, если умышленным.
Пени
Начисляются ежедневно, составляя 1/300 от ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки.
Уголовная ответственность
Если сумма налога превышает 2,7 млн рублей за три года, может наступить уголовная ответственность: штрафы до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.
Как избежать проблем
Платить налоги выгоднее, чем разбираться с ФНС. Законных способов несколько:
Статус самозанятого: ставка 4% или 6%, в зависимости от арендатора.
Уплата НДФЛ: 13% или 15%, если доход превышает 5 млн рублей в год.
Патент или упрощённая система налогообложения (УСН) для индивидуальных предпринимателей.
Итоги
Скрывать доходы от сдачи жилья становится всё сложнее: налоговая имеет доступ к данным банков, Росреестра, миграционной службы и может получать жалобы от соседей. Добросовестная уплата налогов не только законна, но и избавит от штрафов, пеней и возможной уголовной ответственности.
Уточнения
Федеральная налоговая служба (ФНС России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов.