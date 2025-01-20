Договор аренды или договор найма: разница и нюансы составления

Сдача жилья в аренду — это удобный способ получения дохода, а его съем — популярный вариант решения жилищного вопроса. Однако не все знают, что договор аренды и договор найма — это не одно и то же. Разберёмся в их различиях, а также расскажем, как правильно составить договор найма жилья, чтобы защитить права обеих сторон.
Часто люди называют договором аренды любой документ о сдаче жилья, но юридически это не совсем верно.
Таким образом, если вы сдаёте квартиру другому человеку, это называется договор коммерческого найма жилого помещения. Согласно статье 671 Гражданского кодекса РФ, наймодатель предоставляет жильё нанимателю за плату для проживания.
Чтобы договор защищал интересы обеих сторон, важно учесть несколько ключевых пунктов:
Укажите:
Пропишите:
Если в документе не указан срок действия, то договор считается заключённым на 5 лет (статья 683 ГК РФ). Чтобы избежать недоразумений, стоит прописать точные сроки.
Этот документ подтверждает, что квартира передана нанимателю. В нём фиксируют:
Опись имущества поможет избежать споров по завершении договора.
Согласно статье 675 ГК РФ, продажа квартиры не расторгает договор найма. Новый владелец обязан соблюдать условия документа. Вы имеете право продолжать проживать в квартире, но арендную плату придётся перечислять новому собственнику.
Чтобы избежать сложностей, обсудите с наймодателем возможность уведомления о продаже квартиры заранее.
Договор найма жилья — это гарантия соблюдения прав и обязанностей для обеих сторон. При составлении документа важно учесть все детали: сроки, оплату, описание имущества и порядок передачи жилья. Если у вас возникают сомнения в юридических аспектах, обратитесь за помощью к юристу. Грамотно составленный договор поможет избежать конфликтов и недоразумений.
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
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