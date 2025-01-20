Договор аренды или договор найма: разница и нюансы составления

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Сдача жилья в аренду — это удобный способ получения дохода, а его съем — популярный вариант решения жилищного вопроса. Однако не все знают, что договор аренды и договор найма — это не одно и то же. Разберёмся в их различиях, а также расскажем, как правильно составить договор найма жилья, чтобы защитить права обеих сторон.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина с документами

Договор аренды и договор найма: в чём разница

Часто люди называют договором аренды любой документ о сдаче жилья, но юридически это не совсем верно.

Договор аренды заключают с юридическими лицами. Например, когда организация арендует жильё для сотрудников.

заключают с юридическими лицами. Например, когда организация арендует жильё для сотрудников. Договор найма оформляют между физическими лицами.

Таким образом, если вы сдаёте квартиру другому человеку, это называется договор коммерческого найма жилого помещения. Согласно статье 671 Гражданского кодекса РФ, наймодатель предоставляет жильё нанимателю за плату для проживания.

Как составить договор найма

Чтобы договор защищал интересы обеих сторон, важно учесть несколько ключевых пунктов:

Предмет договора

Описание квартиры: адрес, этаж, площадь, количество комнат, наличие мебели и бытовой техники.

Права и обязанности сторон

Укажите:

Условия пользования жильём.

Порядок ремонта и сохранность имущества.

Возможность вселения других жильцов.

Условия оплаты

Пропишите:

Размер арендной платы.

Сроки оплаты.

Штрафы за просрочку.

Данные сторон

Укажите паспортные данные, контактные номера телефонов и банковские реквизиты.

Сроки договора

Если в документе не указан срок действия, то договор считается заключённым на 5 лет (статья 683 ГК РФ). Чтобы избежать недоразумений, стоит прописать точные сроки.

Акт приёма-передачи и опись имущества

Этот документ подтверждает, что квартира передана нанимателю. В нём фиксируют:

Состояние квартиры.

Перечень имущества (мебель, техника) с его состоянием.

Опись имущества поможет избежать споров по завершении договора.

Что делать, если собственник продаёт жильё

Согласно статье 675 ГК РФ, продажа квартиры не расторгает договор найма. Новый владелец обязан соблюдать условия документа. Вы имеете право продолжать проживать в квартире, но арендную плату придётся перечислять новому собственнику.

Чтобы избежать сложностей, обсудите с наймодателем возможность уведомления о продаже квартиры заранее.

Заключение

Договор найма жилья — это гарантия соблюдения прав и обязанностей для обеих сторон. При составлении документа важно учесть все детали: сроки, оплату, описание имущества и порядок передачи жилья. Если у вас возникают сомнения в юридических аспектах, обратитесь за помощью к юристу. Грамотно составленный договор поможет избежать конфликтов и недоразумений.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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