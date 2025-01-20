Почему посуточная аренда выгоднее долгосрочной: что важно знать

2:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Можно ли заработать на краткосрочной аренде? Да, и в два раза больше, чем на долгосрочной. Но чтобы превратить это в бизнес, нужно учитывать множество нюансов: от подготовки квартиры до грамотного управления.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Законно ли сдавать квартиру посуточно

Да, сдача квартиры посуточно разрешена законом. Главное — соблюдать несколько условий:

Налоги: платить налог с доходов — ставка зависит от вашего статуса (физическое лицо, ИП, самозанятый).

платить налог с доходов — ставка зависит от вашего статуса (физическое лицо, ИП, самозанятый). Правила ЖК РФ: не нарушать покой соседей и следить за состоянием общих помещений.

не нарушать покой соседей и следить за состоянием общих помещений. Согласие собственника: если вы не владелец, нужна доверенность или разрешение на субаренду.

С 2024 года сдача квартиры регулируется строже. Например, запрещено использовать жилые помещения для гостиничных услуг, но сдавать апартаменты можно без ограничений.

Как сдать квартиру посуточно

Варианты управления

Самостоятельно: придётся заниматься всем — от поиска арендаторов до уборки.

придётся заниматься всем — от поиска арендаторов до уборки. Сервис: площадки, такие как Domklik24, берут на себя часть задач.

площадки, такие как Domklik24, берут на себя часть задач. Риелтор: поможет искать жильцов за комиссию.

поможет искать жильцов за комиссию. Управляющий: решит все проблемы за 20% выручки.

Как заключить договор краткосрочной аренды

Договор обязателен даже на сутки.

Основные пункты

Данные сторон и описание квартиры.

Срок аренды, стоимость, порядок оплаты.

Сумма залога и условия его возврата.

Опись имущества (приложение к договору).

Залог даже небольшой суммы снижает риск порчи имущества: арендаторы ведут себя аккуратнее.

Стоит ли сдавать посуточно

Плюсы

Доход выше в 2-2,5 раза.

Возможность быстро окупить ремонт и оборудование.

Минусы

Постоянная вовлечённость: уборка, закупка расходников, ответы на вопросы гостей.

Риски: порча имущества, сезонные колебания спроса.

Практические советы

Подготовка: проведите ремонт, уберите личные вещи, обеспечьте уютный и нейтральный интерьер.

проведите ремонт, уберите личные вещи, обеспечьте уютный и нейтральный интерьер. Чистота: свежая постель, чистый санузел и приятный аромат увеличивают шансы на высокую оценку.

свежая постель, чистый санузел и приятный аромат увеличивают шансы на высокую оценку. Оснащение: минимум — кровать, стол, стулья, плита, холодильник, чайник, посуда. Дополнительно — Wi-Fi, фен, ТВ.

минимум — кровать, стол, стулья, плита, холодильник, чайник, посуда. Дополнительно — Wi-Fi, фен, ТВ. Коммуникация: приветливое общение с арендаторами и хорошие фото объявления помогут выделиться на фоне конкурентов.

Заключение

Посуточная аренда — это перспективный способ заработка, который требует продуманности и активного участия. Если подойти к делу серьёзно, вы сможете не только получать стабильный доход, но и избежать большинства распространённых проблем.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.