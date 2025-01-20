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Почему посуточная аренда выгоднее долгосрочной: что важно знать

2:56
Недвижимость

Можно ли заработать на краткосрочной аренде? Да, и в два раза больше, чем на долгосрочной. Но чтобы превратить это в бизнес, нужно учитывать множество нюансов: от подготовки квартиры до грамотного управления.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Законно ли сдавать квартиру посуточно

Да, сдача квартиры посуточно разрешена законом. Главное — соблюдать несколько условий:

  • Налоги: платить налог с доходов — ставка зависит от вашего статуса (физическое лицо, ИП, самозанятый).
  • Правила ЖК РФ: не нарушать покой соседей и следить за состоянием общих помещений.
  • Согласие собственника: если вы не владелец, нужна доверенность или разрешение на субаренду.

С 2024 года сдача квартиры регулируется строже. Например, запрещено использовать жилые помещения для гостиничных услуг, но сдавать апартаменты можно без ограничений.

Как сдать квартиру посуточно

Варианты управления

  • Самостоятельно: придётся заниматься всем — от поиска арендаторов до уборки.
  • Сервис: площадки, такие как Domklik24, берут на себя часть задач.
  • Риелтор: поможет искать жильцов за комиссию.
  • Управляющий: решит все проблемы за 20% выручки.

Как заключить договор краткосрочной аренды

Договор обязателен даже на сутки.

Основные пункты

  • Данные сторон и описание квартиры.
  • Срок аренды, стоимость, порядок оплаты.
  • Сумма залога и условия его возврата.
  • Опись имущества (приложение к договору).

Залог даже небольшой суммы снижает риск порчи имущества: арендаторы ведут себя аккуратнее.

Стоит ли сдавать посуточно

Плюсы

  • Доход выше в 2-2,5 раза.
  • Возможность быстро окупить ремонт и оборудование.

Минусы

  • Постоянная вовлечённость: уборка, закупка расходников, ответы на вопросы гостей.
  • Риски: порча имущества, сезонные колебания спроса.

Практические советы

  • Подготовка: проведите ремонт, уберите личные вещи, обеспечьте уютный и нейтральный интерьер.
  • Чистота: свежая постель, чистый санузел и приятный аромат увеличивают шансы на высокую оценку.
  • Оснащение: минимум — кровать, стол, стулья, плита, холодильник, чайник, посуда. Дополнительно — Wi-Fi, фен, ТВ.
  • Коммуникация: приветливое общение с арендаторами и хорошие фото объявления помогут выделиться на фоне конкурентов.

Заключение

Посуточная аренда — это перспективный способ заработка, который требует продуманности и активного участия. Если подойти к делу серьёзно, вы сможете не только получать стабильный доход, но и избежать большинства распространённых проблем.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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