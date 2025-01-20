Почему посуточная аренда выгоднее долгосрочной: что важно знать

Можно ли заработать на краткосрочной аренде? Да, и в два раза больше, чем на долгосрочной. Но чтобы превратить это в бизнес, нужно учитывать множество нюансов: от подготовки квартиры до грамотного управления.
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Уютная квартира
Законно ли сдавать квартиру посуточно
Да, сдача квартиры посуточно разрешена законом. Главное — соблюдать несколько условий:
Налоги: платить налог с доходов — ставка зависит от вашего статуса (физическое лицо, ИП, самозанятый).
Правила ЖК РФ: не нарушать покой соседей и следить за состоянием общих помещений.
Согласие собственника: если вы не владелец, нужна доверенность или разрешение на субаренду.
С 2024 года сдача квартиры регулируется строже. Например, запрещено использовать жилые помещения для гостиничных услуг, но сдавать апартаменты можно без ограничений.
Как сдать квартиру посуточно
Варианты управления
Самостоятельно: придётся заниматься всем — от поиска арендаторов до уборки.
Сервис: площадки, такие как Domklik24, берут на себя часть задач.
Риелтор: поможет искать жильцов за комиссию.
Управляющий: решит все проблемы за 20% выручки.
Как заключить договор краткосрочной аренды
Договор обязателен даже на сутки.
Основные пункты
Данные сторон и описание квартиры.
Срок аренды, стоимость, порядок оплаты.
Сумма залога и условия его возврата.
Опись имущества (приложение к договору).
Залог даже небольшой суммы снижает риск порчи имущества: арендаторы ведут себя аккуратнее.
Стоит ли сдавать посуточно
Плюсы
Доход выше в 2-2,5 раза.
Возможность быстро окупить ремонт и оборудование.
Минусы
Постоянная вовлечённость: уборка, закупка расходников, ответы на вопросы гостей.
Чистота: свежая постель, чистый санузел и приятный аромат увеличивают шансы на высокую оценку.
Оснащение: минимум — кровать, стол, стулья, плита, холодильник, чайник, посуда. Дополнительно — Wi-Fi, фен, ТВ.
Коммуникация: приветливое общение с арендаторами и хорошие фото объявления помогут выделиться на фоне конкурентов.
Заключение
Посуточная аренда — это перспективный способ заработка, который требует продуманности и активного участия. Если подойти к делу серьёзно, вы сможете не только получать стабильный доход, но и избежать большинства распространённых проблем.
Уточнения
Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.