Квартира в новостройке: что проверить перед покупкой

3:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Покупка квартиры в новостройке — сложный процесс, требующий учета множества факторов. Важно не только найти подходящий вариант, но и убедиться в надежности сделки. Рассмотрим ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание.

Фото: flickr.com by Брусника, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ЖК "Новин" в Тюмени

Проверить надежность застройщика

Репутация застройщика — важный критерий при покупке квартиры. Чтобы не пожалеть о своем выборе:

Соберите информацию о застройщике : изучите отзывы, репутацию, сроки сдачи прошлых объектов.

: изучите отзывы, репутацию, сроки сдачи прошлых объектов. Проверьте аккредитацию банков: компании, сотрудничающие с крупными банками, например Сбером, обычно надежны.

компании, сотрудничающие с крупными банками, например Сбером, обычно надежны. Изучитедокументы на строительство: на сайте застройщика должны быть в открытом доступе разрешение на строительство, проектная документация и информация о правах на землю.

Оценить расположение дома

Местоположение влияет на комфорт проживания. Учитывайте:

Транспортную доступность: оцените время в пути до работы, учебы и других мест.

оцените время в пути до работы, учебы и других мест. Инфраструктуру: наличие школ, детских садов, магазинов и поликлиник поблизости делает жизнь удобнее.

наличие школ, детских садов, магазинов и поликлиник поблизости делает жизнь удобнее. Зеленые зоны: парки и скверы рядом с домом — большой плюс для семей с детьми и любителей прогулок.

парки и скверы рядом с домом — большой плюс для семей с детьми и любителей прогулок. Перспективы района: узнайте о планах на строительство метро, новых дорог или объектов инфраструктуры.

Выбрать планировку и этаж

Подумайте о деталях, которые сделают вашу квартиру удобной:

Планировка: просторные кухни-гостиные, гардеробные и террасы добавляют комфорта.

просторные кухни-гостиные, гардеробные и террасы добавляют комфорта. Высота потолков: потолки выше стандартных создают ощущение простора.

потолки выше стандартных создают ощущение простора. Вид из окна: квартира с окнами на парк или во двор будет уютнее и тише.

квартира с окнами на парк или во двор будет уютнее и тише. Количество квартир на этаже: чем меньше соседей, тем спокойнее.

чем меньше соседей, тем спокойнее. Этаж: для пожилых людей и семей с детьми лучше выбирать нижние этажи.

Узнать стоимость и условия покупки

Финансовые вопросы требуют тщательной проработки:

Сравните цены: изучите стоимость аналогичных квартир в этом районе.

изучите стоимость аналогичных квартир в этом районе. Узнайте про акции и рассрочки : застройщики часто предлагают выгодные условия на этапе строительства.

: застройщики часто предлагают выгодные условия на этапе строительства. Рассмотрите ипотеку: специальные программы субсидирования помогут снизить процентные ставки. Материнский капитал также может стать полезным ресурсом.

специальные программы субсидирования помогут снизить процентные ставки. Материнский капитал также может стать полезным ресурсом. Покупка на этапе строительства: если вы готовы подождать, выбирайте жилье на ранних этапах — оно стоит дешевле, чем готовые квартиры.

Увидеть дом своими глазами

Перед покупкой стоит лично осмотреть дом и район:

Прогуляйтесь по территории, зайдите в ближайший магазин, узнайте о парковке.

Смоделируйте свою жизнь в этом месте: удобно ли добираться до работы или школы.

Если вы выбираете квартиру в другом городе, воспользуйтесь виртуальной экскурсией через карты Google или попросите друзей или родственников осмотреть объект.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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