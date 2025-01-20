Льготы на ЖКУ: помощь от государства, которой стоит воспользоваться

3:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ежегодное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) становится серьёзным финансовым вызовом для граждан. В 2024 году средний рост цен составил 10%, а в 2025 ожидается увеличение на 11,9%. Однако государство предоставляет льготы и субсидии, чтобы облегчить бремя оплаты ЖКУ. Разберёмся, кто имеет право на такую помощь и как её оформить.

Фото: commons.wikimedia.org by Workman88, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Подъезд в жилом доме Капотни

Льготы на оплату ЖКУ

Кто может получить льготы

Многодетные семьи: минимальная скидка — 30%. Для семей с 10 и более детьми льгота достигает 50%.

минимальная скидка — 30%. Для семей с 10 и более детьми льгота достигает 50%. Семьи с низким доходом : если расходы на ЖКУ превышают 22% совокупного дохода, можно претендовать на льготы. В некоторых регионах этот порог ниже.

: если расходы на ЖКУ превышают 22% совокупного дохода, можно претендовать на льготы. В некоторых регионах этот порог ниже. Военнослужащие: скидка 50% предоставляется на время службы по месту прописки.

скидка 50% предоставляется на время службы по месту прописки. Пенсионеры и инвалиды: граждане старше 70 лет оплачивают только половину взноса на капремонт, а после 80 лет освобождаются от него полностью.

Как оформить льготы

Подать заявление можно через МФЦ, портал "Госуслуги" или в отделе социальной защиты. Потребуются документы, подтверждающие право на льготу, паспорт и квитанции об оплате ЖКУ.

Субсидии

Кто имеет право на субсидию

Субсидию могут получить:

Владельцы жилья.

Члены жилищных кооперативов.

Наниматели государственного или муниципального жилья.

Арендаторы жилья в частном секторе.

Основное условие — расходы на ЖКУ должны превышать региональные нормативы, а задолженность по коммунальным платежам не должна быть подтверждена судом.

Как рассчитывается субсидия

Размер субсидии зависит от дохода семьи и норматива расходов на ЖКУ, установленного в регионе. Например, в Москве допустимая доля расходов на ЖКУ составляет 10%, а стандарт жилой площади — 33 м² на одного человека.

Формула расчёта

(Стандарт стоимости ЖКУ x количество членов семьи) — (совокупный доход семьи x допустимая доля расходов).

Где оформить субсидию

Подать заявление можно через:

Портал "Госуслуги".

МФЦ.

Отдел социальной защиты населения.

Документы можно предоставить в бумажном или электронном виде.

Дополнительные меры поддержки

Бесплатная установка счётчиков. Льгота доступна для пенсионеров и многодетных семей.

Льготы для ветеранов и инвалидов. Государство компенсирует до 50% расходов на ЖКУ, включая отопление и водоснабжение.

Заключение

Льготы и субсидии помогают гражданам справляться с ростом тарифов на ЖКУ. Чтобы воспользоваться поддержкой, важно своевременно подать заявление и предоставить необходимые документы. Это реальный способ снизить нагрузку на семейный бюджет.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.



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