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Льготы на ЖКУ: помощь от государства, которой стоит воспользоваться

3:06
Недвижимость

Ежегодное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) становится серьёзным финансовым вызовом для граждан. В 2024 году средний рост цен составил 10%, а в 2025 ожидается увеличение на 11,9%. Однако государство предоставляет льготы и субсидии, чтобы облегчить бремя оплаты ЖКУ. Разберёмся, кто имеет право на такую помощь и как её оформить.

Подъезд в жилом доме Капотни
Фото: commons.wikimedia.org by Workman88, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Подъезд в жилом доме Капотни

Льготы на оплату ЖКУ

Кто может получить льготы

  • Многодетные семьи: минимальная скидка — 30%. Для семей с 10 и более детьми льгота достигает 50%.
  • Семьи с низким доходом: если расходы на ЖКУ превышают 22% совокупного дохода, можно претендовать на льготы. В некоторых регионах этот порог ниже.
  • Военнослужащие: скидка 50% предоставляется на время службы по месту прописки.
  • Пенсионеры и инвалиды: граждане старше 70 лет оплачивают только половину взноса на капремонт, а после 80 лет освобождаются от него полностью.

Как оформить льготы

Подать заявление можно через МФЦ, портал "Госуслуги" или в отделе социальной защиты. Потребуются документы, подтверждающие право на льготу, паспорт и квитанции об оплате ЖКУ.

Субсидии

Кто имеет право на субсидию

Субсидию могут получить:

  • Владельцы жилья.
  • Члены жилищных кооперативов.
  • Наниматели государственного или муниципального жилья.
  • Арендаторы жилья в частном секторе.

Основное условие — расходы на ЖКУ должны превышать региональные нормативы, а задолженность по коммунальным платежам не должна быть подтверждена судом.

Как рассчитывается субсидия

Размер субсидии зависит от дохода семьи и норматива расходов на ЖКУ, установленного в регионе. Например, в Москве допустимая доля расходов на ЖКУ составляет 10%, а стандарт жилой площади — 33 м² на одного человека.

Формула расчёта

  • (Стандарт стоимости ЖКУ x количество членов семьи) — (совокупный доход семьи x допустимая доля расходов).

Где оформить субсидию

Подать заявление можно через:

  • Портал "Госуслуги".
  • МФЦ.
  • Отдел социальной защиты населения.

Документы можно предоставить в бумажном или электронном виде.

Дополнительные меры поддержки

Бесплатная установка счётчиков. Льгота доступна для пенсионеров и многодетных семей.
Льготы для ветеранов и инвалидов. Государство компенсирует до 50% расходов на ЖКУ, включая отопление и водоснабжение.

Заключение

Льготы и субсидии помогают гражданам справляться с ростом тарифов на ЖКУ. Чтобы воспользоваться поддержкой, важно своевременно подать заявление и предоставить необходимые документы. Это реальный способ снизить нагрузку на семейный бюджет.

Уточнения

Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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