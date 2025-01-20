Льготы на ЖКУ: помощь от государства, которой стоит воспользоваться

Ежегодное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) становится серьёзным финансовым вызовом для граждан. В 2024 году средний рост цен составил 10%, а в 2025 ожидается увеличение на 11,9%. Однако государство предоставляет льготы и субсидии, чтобы облегчить бремя оплаты ЖКУ. Разберёмся, кто имеет право на такую помощь и как её оформить.
Подать заявление можно через МФЦ, портал "Госуслуги" или в отделе социальной защиты. Потребуются документы, подтверждающие право на льготу, паспорт и квитанции об оплате ЖКУ.
Субсидию могут получить:
Основное условие — расходы на ЖКУ должны превышать региональные нормативы, а задолженность по коммунальным платежам не должна быть подтверждена судом.
Размер субсидии зависит от дохода семьи и норматива расходов на ЖКУ, установленного в регионе. Например, в Москве допустимая доля расходов на ЖКУ составляет 10%, а стандарт жилой площади — 33 м² на одного человека.
Подать заявление можно через:
Документы можно предоставить в бумажном или электронном виде.
Бесплатная установка счётчиков. Льгота доступна для пенсионеров и многодетных семей.
Льготы для ветеранов и инвалидов. Государство компенсирует до 50% расходов на ЖКУ, включая отопление и водоснабжение.
Льготы и субсидии помогают гражданам справляться с ростом тарифов на ЖКУ. Чтобы воспользоваться поддержкой, важно своевременно подать заявление и предоставить необходимые документы. Это реальный способ снизить нагрузку на семейный бюджет.
Льгота — преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения определённым категориям граждан.
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