Копеечная альтернатива дорогим средствам: активированный уголь против неприятных запахов

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В каждом доме есть простое и доступное средство, которое поможет устранить неприятные запахи в разных комнатах.

Фото: commons.wikimedia.org by ProjectManhattan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Активированный уголь

Сегодня на рынке представлено множество дорогостоящих продуктов для борьбы с запахами, но не все они эффективны. Мы расскажем о простом и бюджетном способе решения этой проблемы с помощью активированного угля.

Устранение запахов в холодильнике. Когда продукты начинают портиться, холодильник может наполниться неприятным запахом. Даже самые дорогие средства не всегда справляются с этой задачей. Но активированный уголь может стать вашим союзником в борьбе с неприятными ароматами. Для этого вам понадобится небольшая крышка от бутылки, чайная ложка соды и несколько измельчённых таблеток активированного угля. Смешайте эти ингредиенты, и вы получите эффективное средство для нейтрализации запахов в холодильнике. Устранение запахов в мусорном ведре. Мусорное ведро часто становится источником неприятных запахов. Отходы могут источать даже самые резкие ароматы. Но активированный уголь снова придёт на помощь. Поставьте рядом с мусорным ведром ёмкость с несколькими таблетками активированного угля, добавив несколько капель эфирного масла. Уголь поглотит неприятные запахи, а эфирное масло придаст вашей кухне приятный аромат. Устранение запахов в туалете и ванной комнате. Даже самые чистоплотные хозяйки могут столкнуться с проблемой неприятных запахов из труб. Эти запахи трудно устранить, но активированный уголь может помочь. Положите в раковину 4–5 таблеток активированного угля. Когда вы уйдёте, уголь растворится и впитает все нежелательные запахи, оставив вашу ванную комнату свежей и чистой.

Уточнения

Активированный у́голь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти, скорлупы кокосовых орехов и других углеродосодержащих материалов.



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