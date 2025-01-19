Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать шторы для кухни: секреты удобства и стиля
Можно ли давать собакам молоко: вся правда о лактозе
Творожная запеканка как в детском саду: простой рецепт идеального завтрака или ужина
Где российские знаменитости провели зимний отпуск
Себорея или перхоть: как различить и не навредить коже
Певица Жасмин показала сына и дочку в уютной обстановке у камина
Microsoft анонсировала бесплатное обновление Windows 11 для всех пользователей
Как правильно наносить косметику, чтобы не растягивать кожу?
Россия укрепляет влияние на европейском фармацевтическом рынке

10 ошибок, из-за которых кухня перестает быть удобной

3:42
Недвижимость

Обустраивая кухню, многие ориентируются на устоявшиеся мифы, которые часто мешают выбрать оптимальные решения. Разберём самые распространённые заблуждения и посмотрим, что на самом деле работает в современных интерьерах.

Кастрюля
Фото: Freepik by senivpetro
Кастрюля

Миф 1: Плитку на фартуке сложно отмывать

Реальность: Плитка — это практичный и долговечный материал. Современные виды керамики и затирки, особенно эпоксидные, легко чистятся и устойчивы к загрязнениям. Выбирайте матовый крупноформатный керамогранит или плитку с крапинками для минимального ухода.

Миф 2: Глянцевые и суперматовые фасады трудны в уходе

Реальность: Любые фасады требуют регулярного ухода. Глянец и матовые поверхности легко очищаются влажной тряпкой с мягкими моющими средствами. Суперматовые фасады софт-тач можно чистить специальными спреями-антипятнами.

Миф 3: Механизм открывания нажатием неудобен

Реальность: Нажимные механизмы идеально подходят для нижних ящиков и антресолей, где их можно открывать коленом или стопой. Они освобождают руки и упрощают доступ к содержимому.

Миф 4: Гарнитур без верхних шкафов непрактичен

Реальность: Кухня без верхнего ряда шкафов становится более просторной и стильной, если организовать грамотное хранение. Используйте пеналы, выдвижные ящики и контейнеры для посуды и специй.

Миф 5: На кухне обязательна вытяжка

Реальность: Вытяжка не всегда необходима, особенно если у вас электрическая плита или вы редко готовите. Открытое окно и воздухоочистители могут заменить её. Однако для газовых плит вытяжка остаётся полезной.

Миф 6: Классическая плита громоздка и её сложно мыть

Реальность: Отдельностоящая плита удобна в использовании и занимает меньше места. Щели между плитой и мебелью легко закрываются уплотнителями, а для мытья поверхности подойдут антижировые спреи.

Миф 7: Мойки из искусственного камня трудно чистить

Реальность: Гладкие мойки с матовой поверхностью и крапинками практичны и долговечны. Они устойчивы к пятнам и царапинам. Для ухода используйте средства для акриловых ванн или спреи с лимонной кислотой.

Миф 8: Мойка у окна — это вечные брызги

Реальность: Мойка у окна удобна и красива, если правильно продумать высоту подоконника и расположение смесителя. Оптимальное расстояние от мойки до стекла — 25-30 см.

Миф 9: Фасады из эмали лучше, чем плёночные

Реальность: Современные плёночные фасады из МДФ выглядят так же стильно, как и эмалевые, но устойчивее к повреждениям. Эмаль дороже и более хрупкая, зато позволяет колеровать в любой цвет.

Миф 10: Белая кухня непрактична

Реальность: Белый цвет — универсальное и практичное решение. На светлых фасадах не видно мелких загрязнений, а серьёзные пятна легко устраняются. Белая кухня остаётся актуальной и легко дополняется новыми элементами.

Заключение

Не бойтесь экспериментировать и учитывать свои потребности при обустройстве кухни. Мифы, основанные на старых стереотипах, больше не актуальны. Современные материалы и технологии позволяют сделать кухню мечты удобной, стильной и практичной.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Певица Слава заплатила 8 миллионов рублей за отдых на Мальдивах и была покусана клопами
Шоу-бизнес
Певица Слава заплатила 8 миллионов рублей за отдых на Мальдивах и была покусана клопами Аудио 
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях
Наука и техника
Живое ископаемое, пережившее динозавров, прячут в секретных локациях Аудио 
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Популярное
Очень плохая новость для владельцев газового отопления

2025 год начался с неприятных новостей для владельцев газового отопления. Система торговли выбросами CO2 (EU ETS II) сделает газовое отопление дороже.

Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Готовим лёгкий рецепт сытного салата с фасолью мужу на работу
Что добавлять в почву, чтобы перец вырос крупным и сочным
Что можно посадить рядом с перцем в теплице? Названы лучшие варианты
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Эта посуда никогда не моется! Она считается самой грязной на кухне
Превратится в несъедобную массу! Никогда не храните мёд в этом месте
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Последние материалы
Пингвины тоже могут развестись
Почему немеют руки и ноги: причины которые вызывают потерю чувствительности
Туристка из России осталась разочарованной отдыхом в Абхазии
Петунии: как сделать посадку простым и удобным процессом
Сохранение чеснока на весь год: простые и безопасные способы
Узнайте, зачем дальнобойщики вешают бутылки на колёса
Секреты хранения корма: как избежать отравления питомца
Модные правила по сочетанию разных металлов в украшениях
Александр Васильев похвастался своим особняком в Литве
Осторожно, опасные сочетания: какие традиционные комбинации продуктов не стоит есть вместе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.