10 ошибок, из-за которых кухня перестает быть удобной

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Обустраивая кухню, многие ориентируются на устоявшиеся мифы, которые часто мешают выбрать оптимальные решения. Разберём самые распространённые заблуждения и посмотрим, что на самом деле работает в современных интерьерах.

Фото: Freepik by senivpetro Кастрюля

Миф 1: Плитку на фартуке сложно отмывать

Реальность: Плитка — это практичный и долговечный материал. Современные виды керамики и затирки, особенно эпоксидные, легко чистятся и устойчивы к загрязнениям. Выбирайте матовый крупноформатный керамогранит или плитку с крапинками для минимального ухода.

Миф 2: Глянцевые и суперматовые фасады трудны в уходе

Реальность: Любые фасады требуют регулярного ухода. Глянец и матовые поверхности легко очищаются влажной тряпкой с мягкими моющими средствами. Суперматовые фасады софт-тач можно чистить специальными спреями-антипятнами.

Миф 3: Механизм открывания нажатием неудобен

Реальность: Нажимные механизмы идеально подходят для нижних ящиков и антресолей, где их можно открывать коленом или стопой. Они освобождают руки и упрощают доступ к содержимому.

Миф 4: Гарнитур без верхних шкафов непрактичен

Реальность: Кухня без верхнего ряда шкафов становится более просторной и стильной, если организовать грамотное хранение. Используйте пеналы, выдвижные ящики и контейнеры для посуды и специй.

Миф 5: На кухне обязательна вытяжка

Реальность: Вытяжка не всегда необходима, особенно если у вас электрическая плита или вы редко готовите. Открытое окно и воздухоочистители могут заменить её. Однако для газовых плит вытяжка остаётся полезной.

Миф 6: Классическая плита громоздка и её сложно мыть

Реальность: Отдельностоящая плита удобна в использовании и занимает меньше места. Щели между плитой и мебелью легко закрываются уплотнителями, а для мытья поверхности подойдут антижировые спреи.

Миф 7: Мойки из искусственного камня трудно чистить

Реальность: Гладкие мойки с матовой поверхностью и крапинками практичны и долговечны. Они устойчивы к пятнам и царапинам. Для ухода используйте средства для акриловых ванн или спреи с лимонной кислотой.

Миф 8: Мойка у окна — это вечные брызги

Реальность: Мойка у окна удобна и красива, если правильно продумать высоту подоконника и расположение смесителя. Оптимальное расстояние от мойки до стекла — 25-30 см.

Миф 9: Фасады из эмали лучше, чем плёночные

Реальность: Современные плёночные фасады из МДФ выглядят так же стильно, как и эмалевые, но устойчивее к повреждениям. Эмаль дороже и более хрупкая, зато позволяет колеровать в любой цвет.

Миф 10: Белая кухня непрактична

Реальность: Белый цвет — универсальное и практичное решение. На светлых фасадах не видно мелких загрязнений, а серьёзные пятна легко устраняются. Белая кухня остаётся актуальной и легко дополняется новыми элементами.

Заключение

Не бойтесь экспериментировать и учитывать свои потребности при обустройстве кухни. Мифы, основанные на старых стереотипах, больше не актуальны. Современные материалы и технологии позволяют сделать кухню мечты удобной, стильной и практичной.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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