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Как выбрать шторы для кухни: секреты удобства и стиля

Недвижимость

Выбор штор на кухню — это поиск баланса между эстетикой и практичностью. Они должны украшать интерьер, защищать от света и при этом не мешать готовить или использовать подоконник. Вот основные критерии и советы, которые помогут выбрать идеальный вариант.

Светлая кухня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Светлая кухня

Основные критерии выбора штор

Длина

  • Шторы не должны доходить до пола на 0,5 см или слегка лежать на полу. Короткие варианты до подоконника выглядят устаревшими, а слишком длинные собирают грязь и мешают. Для небольших кухонь лучше выбрать компактные варианты, такие как римские шторы, жалюзи или шторы плиссе.

Материал

  • Для кухни лучше подойдут ткани, которые легко чистить. Избегайте гладких и однотонных материалов — загрязнения и пятна на них будут заметны. Фактурные ткани, например лен, сетка или букле, не только практичны, но и украсят интерьер.

Цвет

  • Выбирайте цвет штор в зависимости от палитры кухни. Если интерьер выдержан в теплых тонах, добавьте прохладные оттенки (голубой, серый, зеленый). В светлом помещении яркие шторы могут стать акцентом.

Функциональность

  • Если на кухне есть балкон, выбирайте шторы из двух частей или подъемные механизмы, чтобы обеспечить доступ к двери. Для помещений с плитой или мойкой под окном подойдут рулонные шторы, жалюзи или плиссе, которые не мешают в процессе готовки.

Популярные виды штор

Римские шторы

  • Прямоугольные полотна, которые поднимаются вверх при помощи специального механизма. Это практичный и стильный вариант для небольших кухонь. Их можно стирать в домашних условиях, а декоративные элементы — отдавать в химчистку.

Рулонные шторы

  • Простое и функциональное решение. Они не занимают много места и легко регулируются по высоте. Однако в сложенном виде они могут мешать открытию окна или балконной двери.

Шторы плиссе

  • Ткань, собранная гармошкой, занимает минимум места и удобна в уходе. Подходит для окон с нестандартными формами и маленьких помещений.

Японские панели

  • Длинные прямоугольные полотна, которые движутся по принципу дверей шкафа-купе. Это стильный выбор для современных интерьеров. Они хорошо закрывают радиаторы и трубы, но требуют достаточно места для установки.

Система вальс

  • Вертикальные тканевые ламели, которые выглядят как тюль. Они легко регулируются и создают уютную атмосферу. Подходят для кухонь с балконными дверями.

Антитренды в дизайне кухонных штор

Вертикальные пластиковые жалюзи. Устаревший и офисный вариант, который давно вышел из моды.

  • Нитяные шторы: собирают пыль и выглядят неуместно в жилых помещениях.
  • Люверсы: их заменила шторная лента, которая позволяет использовать потолочные карнизы.
  • Ламбрекены: подходят только для классических интерьеров.

Как выбрать тюль для кухни

  • Материал: полиэстеровые ткани проще стирать, а натуральные лучше сдавать в химчистку.
  • Цвет и рисунок: однотонный тюль выглядит скучно, лучше выбрать ткань с мелким рисунком или интересной фактурой. Темные оттенки подходят только для светлых кухонь.

Уточнения

Што́ры занавески - общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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