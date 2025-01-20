Как выбрать шторы для кухни: секреты удобства и стиля

Выбор штор на кухню — это поиск баланса между эстетикой и практичностью. Они должны украшать интерьер, защищать от света и при этом не мешать готовить или использовать подоконник. Вот основные критерии и советы, которые помогут выбрать идеальный вариант.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Светлая кухня

Основные критерии выбора штор

Длина

Шторы не должны доходить до пола на 0,5 см или слегка лежать на полу. Короткие варианты до подоконника выглядят устаревшими, а слишком длинные собирают грязь и мешают. Для небольших кухонь лучше выбрать компактные варианты, такие как римские шторы, жалюзи или шторы плиссе.

Материал

Для кухни лучше подойдут ткани, которые легко чистить. Избегайте гладких и однотонных материалов — загрязнения и пятна на них будут заметны. Фактурные ткани, например лен, сетка или букле, не только практичны, но и украсят интерьер.

Цвет

Выбирайте цвет штор в зависимости от палитры кухни. Если интерьер выдержан в теплых тонах, добавьте прохладные оттенки (голубой, серый, зеленый). В светлом помещении яркие шторы могут стать акцентом.

Функциональность

Если на кухне есть балкон, выбирайте шторы из двух частей или подъемные механизмы, чтобы обеспечить доступ к двери. Для помещений с плитой или мойкой под окном подойдут рулонные шторы, жалюзи или плиссе, которые не мешают в процессе готовки.

Популярные виды штор

Римские шторы

Прямоугольные полотна, которые поднимаются вверх при помощи специального механизма. Это практичный и стильный вариант для небольших кухонь. Их можно стирать в домашних условиях, а декоративные элементы — отдавать в химчистку.

Рулонные шторы

Простое и функциональное решение. Они не занимают много места и легко регулируются по высоте. Однако в сложенном виде они могут мешать открытию окна или балконной двери.

Шторы плиссе

Ткань, собранная гармошкой, занимает минимум места и удобна в уходе. Подходит для окон с нестандартными формами и маленьких помещений.

Японские панели

Длинные прямоугольные полотна, которые движутся по принципу дверей шкафа-купе. Это стильный выбор для современных интерьеров. Они хорошо закрывают радиаторы и трубы, но требуют достаточно места для установки.

Система вальс

Вертикальные тканевые ламели, которые выглядят как тюль. Они легко регулируются и создают уютную атмосферу. Подходят для кухонь с балконными дверями.

Антитренды в дизайне кухонных штор

Вертикальные пластиковые жалюзи. Устаревший и офисный вариант, который давно вышел из моды.

Нитяные шторы: собирают пыль и выглядят неуместно в жилых помещениях.

собирают пыль и выглядят неуместно в жилых помещениях. Люверсы: их заменила шторная лента, которая позволяет использовать потолочные карнизы.

их заменила шторная лента, которая позволяет использовать потолочные карнизы. Ламбрекены: подходят только для классических интерьеров.

Как выбрать тюль для кухни

Материал: полиэстеровые ткани проще стирать, а натуральные лучше сдавать в химчистку.

полиэстеровые ткани проще стирать, а натуральные лучше сдавать в химчистку. Цвет и рисунок: однотонный тюль выглядит скучно, лучше выбрать ткань с мелким рисунком или интересной фактурой. Темные оттенки подходят только для светлых кухонь.

Уточнения

Што́ры занавески - общее наименование бытовых функционально-декоративных оконных или дверных занавесей из тканевых и иных материалов.



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