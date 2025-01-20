Уборка без стресса: шесть простых шагов, которые облегчат вашу жизнь

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уборка может быть не такой утомительной, как кажется на первый взгляд. Если использовать правильные методы и инструменты, она может стать быстрой и эффективной. Мы поделимся с вами простыми советами, которые помогут вам сделать уборку менее утомительной и более приятной.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Пылесос

Превратите домашнюю рутину в приятное занятие с помощью новых методов уборки. Вот простой алгоритм, который избавит вас от изнурительного наведения порядка:

Освободите поверхности от лишних вещей: уберите их в ящики, коробки или на полки. Используйте контейнеры и коробки для хранения: это поможет поддерживать порядок и систематизировать мелкие предметы. Пылесосьте не только пол, но и горизонтальные поверхности: уборка труднодоступных мест сократит время на генеральную уборку. Протирайте поверхности правильно: двигайтесь по направлению к полу, перемещая салфетку или тряпку в одну сторону. Начните с ванной комнаты: нанесите моющие средства на ванну, раковину и краны, залейте дезинфицирующее средство в унитаз, а затем тщательно промойте все поверхности губкой. Завершите уборку мытьем пола: после пылесоса это займет совсем немного времени. Используйте специальные средства для очистки и придания приятного аромата.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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