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3 ошибки, из-за которых в ванной скапливаются микробы

1:57
Недвижимость

В ванной комнате мы ежедневно проводим гигиенические процедуры, и это место должно быть не только уютным, но и стерильным. Однако часто именно здесь начинают скапливаться вредоносные микроорганизмы. Причина кроется в наших собственных ошибках.

Маленькая ванная комната
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маленькая ванная комната

Ошибки, из-за которых в ванной скапливаются микробы

1. Несвоевременная уборка

Многие считают, что уборка в ванной нужна только тогда, когда видны грязь или беспорядок. Однако микробы не всегда можно увидеть невооружённым глазом. Даже если поверхность кажется чистой, это не значит, что в помещении нет вредоносных микроорганизмов.

Поэтому регулярная профилактическая уборка поможет избежать их накопления.

2. Зубные щётки и бритвы

Эти предметы часто становятся источниками бактерий, если за ними неправильно ухаживать. Например, зубную щётку стоит менять хотя бы раз в месяц, чтобы не "приглашать" микробы в полость рта. А бритвы следует тщательно просушивать после использования и не оставлять в открытом доступе. Влажные предметы, контактирующие с воздухом, быстро становятся рассадниками микробов.

3. Полотенца

Полотенца тоже могут стать источниками бактерий, если не соблюдать несколько простых правил. Заменяйте их на свежие регулярно, а после использования просушивайте, чтобы избежать накопления влаги. Мокрые ткани в замкнутом пространстве — идеальная среда для размножения микробов.

Как предотвратить распространение микробов в ванной
Чтобы поддерживать в ванной чистоту, важно не забывать о регулярной уборке, внимательном уходе за личными гигиеническими предметами и соблюдать правила хранения полотенец и других текстилей. Такие простые шаги помогут вам создать по-настоящему стерильную атмосферу в ванной.

Уточнения

Ва́нна (нем. Wanne; лат. balneum) — резервуар для купания или принятия медицинских процедур.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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