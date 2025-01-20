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Как сделать маленькую квартиру визуально больше

2:00
Недвижимость

Маленькая квартира требует особого подхода к дизайну. Даже небольшие ошибки в обустройстве могут визуально уменьшить пространство, создавая ощущение тесноты. Чтобы избежать этого, важно выбирать решения, которые идеально подходят для ограниченной площади.

Современная гостиная
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Современная гостиная

Популярные ошибки в обустройстве маленькой квартиры

1. Слишком много мебели

Одна из главных ошибок — избыточная меблировка. В компактных помещениях стоит ограничиться только самым необходимым. Забывайте про громоздкие гарнитуры и стенки — они только "съедят" драгоценные метры.

Лучший вариант — использовать ниши или свободные зоны для хранения. Например, просторный шкаф можно организовать в прихожей или спальне, если там есть подходящее место.

2. Неправильное зонирование

Зонирование стало трендом, но оно не всегда подходит для маленьких квартир. Физическое разделение пространства с помощью ширм или перегородок может сделать комнаты ещё теснее.

Вместо этого используйте тематическое выделение зон — например, различие в цветах, мебели или освещении. Это создаст ощущение порядка, не утяжеляя интерьер.

3. Избыточный декор

Любите украшать свой дом? В маленькой квартире это может сыграть злую шутку. Изобилие декоративных элементов на стенах, тумбочках и столах подчеркнёт ограниченность пространства.

Вместо множества мелких деталей лучше выбрать один-два выразительных акцента. Это добавит индивидуальности интерьеру и визуально не перегрузит помещение.

Создание уютного и функционального дизайна в маленькой квартире — это искусство минимализма. Убирайте лишнее, избегайте громоздкой мебели и тщательно подбирайте декор. Тогда ваш дом станет просторным и комфортным, несмотря на его размеры.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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