Полезные идеи для старого постельного белья

В каждом доме найдутся старые простыни и наволочки, которые давно потеряли свою свежесть. Вместо того чтобы выбрасывать их, попробуйте вдохнуть в них новую жизнь! Вот несколько идей, как превратить ненужное постельное бельё в полезные вещи.
Мешок для белья
Старая простыня легко превращается в удобный мешок для сбора грязного белья. Найдите место на стене или двери в ванной комнате, чтобы закрепить его. Это поможет освободить пространство, заменив привычную пластиковую корзину.
Кухонные полотенца
Если пододеяльник износился или на нём появились пятна, которые невозможно вывести, не спешите расставаться с ним полностью. Из оставшихся целых кусков ткани можно сделать симпатичные кухонные полотенца.
Эко-сумка
Полиэтиленовые пакеты давно уступили место тряпичным эко-сумкам. Сшейте стильную и практичную хозяйственную сумку из старых, но ещё крепких наволочек — это удобно, экологично и модно!
Тент для детской палатки
Если у вас есть дети, старая простыня может стать основой для небольшой палатки или тента. Этот простой проект подарит вашим малышам много радости и создаст уютный уголок для игр.
Занавески в стиле пэчворк
Любите оригинальность? Используйте изношенное постельное бельё для создания необычных штор в стиле пэчворк. Подойдут даже куски с мелкими дефектами — главное, правильно их скомбинировать. Такой декор добавит вашему интерьеру уют и индивидуальность.
Постельное бельё - изделия из ткани, используемые для обустройства постели. Понятие "постельное бельё" подразумевает единый комплект тканых изделий — обычно это пододеяльник, простыня, наволочка.
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