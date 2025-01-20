Полезные идеи для старого постельного белья

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В каждом доме найдутся старые простыни и наволочки, которые давно потеряли свою свежесть. Вместо того чтобы выбрасывать их, попробуйте вдохнуть в них новую жизнь! Вот несколько идей, как превратить ненужное постельное бельё в полезные вещи.

Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Расстеленная постель

Мешок для белья

Старая простыня легко превращается в удобный мешок для сбора грязного белья. Найдите место на стене или двери в ванной комнате, чтобы закрепить его. Это поможет освободить пространство, заменив привычную пластиковую корзину.

Кухонные полотенца

Если пододеяльник износился или на нём появились пятна, которые невозможно вывести, не спешите расставаться с ним полностью. Из оставшихся целых кусков ткани можно сделать симпатичные кухонные полотенца.

Эко-сумка

Полиэтиленовые пакеты давно уступили место тряпичным эко-сумкам. Сшейте стильную и практичную хозяйственную сумку из старых, но ещё крепких наволочек — это удобно, экологично и модно!

Тент для детской палатки

Если у вас есть дети, старая простыня может стать основой для небольшой палатки или тента. Этот простой проект подарит вашим малышам много радости и создаст уютный уголок для игр.

Занавески в стиле пэчворк

Любите оригинальность? Используйте изношенное постельное бельё для создания необычных штор в стиле пэчворк. Подойдут даже куски с мелкими дефектами — главное, правильно их скомбинировать. Такой декор добавит вашему интерьеру уют и индивидуальность.

Уточнения

Постельное бельё - изделия из ткани, используемые для обустройства постели. Понятие "постельное бельё" подразумевает единый комплект тканых изделий — обычно это пододеяльник, простыня, наволочка.



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