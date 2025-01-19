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6 гаджетов, которые облегчат уборку дома и сэкономят ваше время

2:47
Недвижимость

Справляться с грязью и пылью стало проще, благодаря современным помощникам. Эти гаджеты не только ускоряют уборку, но и делают её эффективнее. Делимся списком устройств, которые помогут поддерживать чистоту дома без лишних усилий.

Робот-пылесос от Xiaomi
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Робот-пылесос от Xiaomi

Робот-пылесос

  • Пыль на полу скапливается быстрее, чем кажется. Робот-пылесос легко справляется с ежедневной уборкой: удаляет крошки, шерсть и пыль вдоль плинтусов. Однако полностью заменить классический пылесос он не сможет, так как остаются труднодоступные места.

Цена: от 15 000 до 25 000 ₽ в зависимости от бренда и функций.

Паровая швабра

  • Паровая швабра — это устройство для глубокой очистки полов. Она размягчает грязь с помощью горячего пара и одновременно дезинфицирует поверхность. Удобна для плитки, ламината и паркета с влагостойким покрытием.

Цена: 3000-20 000 ₽.

Пароочиститель

  • Этот универсальный гаджет справляется с уборкой всего дома. С его помощью можно мыть полы, дезинфицировать мягкую мебель, очищать окна и даже гладить одежду. Насадки позволяют адаптировать пароочиститель под любую задачу.

Цена: от 9000 ₽ за напольные модели.

Очиститель воздуха

  • Очиститель воздуха убирает пыль, аллергены и выхлопы, создавая комфортную атмосферу в доме. Разные модели оснащены фильтрами для решения различных задач: от устранения запахов до борьбы с аллергенами.

Цена: от 10 000 до 50 000 ₽ в зависимости от комплектации.

Увлажнитель или мойка воздуха

  • Сухой воздух влияет на здоровье и провоцирует скопление пыли. Увлажнитель поддерживает оптимальную влажность, снижая риск аллергий и заболеваний. Для большего эффекта выбирайте мойку воздуха, которая одновременно увлажняет и очищает.

Цена: 15 000-25 000 ₽.

Робот для мойки окон

  • Мыть окна на высоких этажах больше не опасно. Робот-мойщик стекол сэкономит ваше время и силы, справляясь с загрязнениями даже на глухих или труднодоступных окнах.

Цена: от 10 000 ₽ за бюджетные модели до 20 000 ₽ за устройства с дополнительными функциями.

Заключение

Эти гаджеты не только сделают уборку быстрее, но и позволят проводить её реже, сохраняя дом в чистоте. Выберите устройство, которое лучше всего подойдёт вашим потребностям, и забудьте о бесконечных швабрах и тряпках.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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