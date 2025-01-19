Засор в раковине: лучшие методы для решения проблемы

Рано или поздно каждый сталкивается с проблемой засора в раковине. Это случается из-за скопления остатков еды, жира и других загрязнений. Расскажем, как справиться с засором самостоятельно, какие методы эффективны, а какие лучше не использовать, и как предотвратить проблему в будущем.
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив
Виды сифонов и их особенности
Сифон — это устройство, которое задерживает неприятные запахи из канализации благодаря гидрозатвору. Основные виды сифонов:
Гофрированные
Простой и дешевый вариант.
Легко установить, но не рекомендуется использовать с горячей водой, так как пластик может деформироваться.
Бутылочные
Самый популярный тип.
Удобен для чистки: колбу можно легко разобрать.
Трубные
Подходят для открытых раковин благодаря эстетичному виду.
Надежные и долговечные.
Как разобрать и почистить сифон
Самый эффективный способ прочистки — разобрать бутылочный сифон. Как это сделать:
Подготовьте тазик: поставьте его под раковину, чтобы вода не разлилась.
Открутите нижнюю крышку сифона: вода и часть грязи выйдут сразу.
Снимите колбуи промойте её: используйте поток воды и зубную щетку для удаления грязи.
Проверьте соединения: соберите сифон обратно и включите воду, чтобы проверить герметичность.
Как прочистить засор без разбора сифона
Горячая вода
Залейте кипяток в слив. Этот метод эффективен только против жировых отложений.
Вантуз
Плотно прислоните вантуз к сливу и двигайте ручкой вверх-вниз. Заранее залейте в трубу немного горячей воды.
Сода и уксус
Насыпьте в слив 2-3 столовые ложки соды и залейте уксус. Закройте слив и дождитесь завершения реакции. Затем промойте горячей водой.
Сантехнический трос
Если засор находится глубже в трубе, используйте трос длиной не менее метра. Он справится с плотными загрязнениями.
Профилактика засоров
Сеточка для слива
Используйте металлическую или силиконовую сетку, чтобы задерживать крупные остатки пищи.
Диспоузер
Это устройство измельчает пищевые отходы, превращая их в кашицу, которая легко проходит через трубы.
Регулярная чистка сифона
Разбирайте и очищайте сифон раз в полгода, даже если вода уходит нормально.
Заключение
Прочистить засор в раковине можно самостоятельно, используя доступные методы: разбор сифона, вантуз или сантехнический трос. Для предотвращения новых засоров регулярно используйте сеточки для слива и следите за чистотой сифона. Если проблема повторяется часто, подумайте об установке диспоузера или проконсультируйтесь с сантехником.