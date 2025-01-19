Засор в раковине: лучшие методы для решения проблемы

3:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рано или поздно каждый сталкивается с проблемой засора в раковине. Это случается из-за скопления остатков еды, жира и других загрязнений. Расскажем, как справиться с засором самостоятельно, какие методы эффективны, а какие лучше не использовать, и как предотвратить проблему в будущем.

Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слив

Виды сифонов и их особенности

Сифон — это устройство, которое задерживает неприятные запахи из канализации благодаря гидрозатвору. Основные виды сифонов:

Гофрированные

Простой и дешевый вариант.

Легко установить, но не рекомендуется использовать с горячей водой, так как пластик может деформироваться.

Бутылочные

Самый популярный тип.

Удобен для чистки: колбу можно легко разобрать.

Трубные

Подходят для открытых раковин благодаря эстетичному виду.

Надежные и долговечные.

Как разобрать и почистить сифон

Самый эффективный способ прочистки — разобрать бутылочный сифон. Как это сделать:

Подготовьте тазик: поставьте его под раковину, чтобы вода не разлилась.

поставьте его под раковину, чтобы вода не разлилась. Открутите нижнюю крышку сифона: вода и часть грязи выйдут сразу.

вода и часть грязи выйдут сразу. Снимите колбу и промойте её : используйте поток воды и зубную щетку для удаления грязи.

: используйте поток воды и зубную щетку для удаления грязи. Проверьте соединения: соберите сифон обратно и включите воду, чтобы проверить герметичность.

Как прочистить засор без разбора сифона

Горячая вода

Залейте кипяток в слив. Этот метод эффективен только против жировых отложений.

Вантуз

Плотно прислоните вантуз к сливу и двигайте ручкой вверх-вниз. Заранее залейте в трубу немного горячей воды.

Сода и уксус

Насыпьте в слив 2-3 столовые ложки соды и залейте уксус. Закройте слив и дождитесь завершения реакции. Затем промойте горячей водой.

Сантехнический трос

Если засор находится глубже в трубе, используйте трос длиной не менее метра. Он справится с плотными загрязнениями.

Профилактика засоров

Сеточка для слива

Используйте металлическую или силиконовую сетку, чтобы задерживать крупные остатки пищи.

Диспоузер

Это устройство измельчает пищевые отходы, превращая их в кашицу, которая легко проходит через трубы.

Регулярная чистка сифона

Разбирайте и очищайте сифон раз в полгода, даже если вода уходит нормально.

Заключение

Прочистить засор в раковине можно самостоятельно, используя доступные методы: разбор сифона, вантуз или сантехнический трос. Для предотвращения новых засоров регулярно используйте сеточки для слива и следите за чистотой сифона. Если проблема повторяется часто, подумайте об установке диспоузера или проконсультируйтесь с сантехником.

Уточнения

Сифон (сантехника) — элемент слива раковины, гидрозаслон, препятствующий проникновению неприятных запахов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.