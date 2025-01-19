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Засор в раковине: лучшие методы для решения проблемы

3:00
Недвижимость

Рано или поздно каждый сталкивается с проблемой засора в раковине. Это случается из-за скопления остатков еды, жира и других загрязнений. Расскажем, как справиться с засором самостоятельно, какие методы эффективны, а какие лучше не использовать, и как предотвратить проблему в будущем.

Слив
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слив

Виды сифонов и их особенности

Сифон — это устройство, которое задерживает неприятные запахи из канализации благодаря гидрозатвору. Основные виды сифонов:

Гофрированные

  • Простой и дешевый вариант.
  • Легко установить, но не рекомендуется использовать с горячей водой, так как пластик может деформироваться.

Бутылочные

  • Самый популярный тип.
  • Удобен для чистки: колбу можно легко разобрать.

Трубные

  • Подходят для открытых раковин благодаря эстетичному виду.
  • Надежные и долговечные.

Как разобрать и почистить сифон

Самый эффективный способ прочистки — разобрать бутылочный сифон. Как это сделать:

  • Подготовьте тазик: поставьте его под раковину, чтобы вода не разлилась.
  • Открутите нижнюю крышку сифона: вода и часть грязи выйдут сразу.
  • Снимите колбу и промойте её: используйте поток воды и зубную щетку для удаления грязи.
  • Проверьте соединения: соберите сифон обратно и включите воду, чтобы проверить герметичность.

Как прочистить засор без разбора сифона

Горячая вода

  • Залейте кипяток в слив. Этот метод эффективен только против жировых отложений.

Вантуз

  • Плотно прислоните вантуз к сливу и двигайте ручкой вверх-вниз. Заранее залейте в трубу немного горячей воды.

Сода и уксус

  • Насыпьте в слив 2-3 столовые ложки соды и залейте уксус. Закройте слив и дождитесь завершения реакции. Затем промойте горячей водой.

Сантехнический трос

  • Если засор находится глубже в трубе, используйте трос длиной не менее метра. Он справится с плотными загрязнениями.

Профилактика засоров

Сеточка для слива

  • Используйте металлическую или силиконовую сетку, чтобы задерживать крупные остатки пищи.

Диспоузер

  • Это устройство измельчает пищевые отходы, превращая их в кашицу, которая легко проходит через трубы.

Регулярная чистка сифона

  • Разбирайте и очищайте сифон раз в полгода, даже если вода уходит нормально.

Заключение

Прочистить засор в раковине можно самостоятельно, используя доступные методы: разбор сифона, вантуз или сантехнический трос. Для предотвращения новых засоров регулярно используйте сеточки для слива и следите за чистотой сифона. Если проблема повторяется часто, подумайте об установке диспоузера или проконсультируйтесь с сантехником.

Уточнения

Сифон (сантехника) — элемент слива раковины, гидрозаслон, препятствующий проникновению неприятных запахов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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