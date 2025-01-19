Домашняя чистка золота: чем почистить, чтобы не испортить

Золотые украшения требуют регулярного ухода, чтобы сохранять их первоначальный вид. Однако неправильно подобранные средства или методы могут испортить их. Разберём, как чистить золото дома, избежать ошибок и продлить жизнь вашим украшениям.
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Золото
Почему на золоте появляется налёт
Потускнение и налёт на золоте возникают из-за окисления легирующих металлов, входящих в сплав. Окисление ускоряется под воздействием:
Высокой температуры (баня, сауна, солнце).
Контакта с косметикой, духами, хлорированной водой или потом.
Йода и бытовой химии.
Чтобы избежать повреждений, храните украшения в закрытой шкатулке с мягкой обивкой, защищая их от влаги и солнечных лучей.
Как чистить золото в домашних условиях
Выбор метода зависит от типа загрязнений. Вот проверенные способы:
Солевой раствор: Для лёгкого налёта растворите 2 ст. ложки соли в стакане горячей воды, остудите и погрузите изделие на 12 часов. Промойте и вытрите.
Нашатырный спирт: Для пятен смешайте 7 капель спирта с 1 стаканом воды, оставьте украшение в растворе на 30 минут, затем промойте.
Уксус: Для устранения грязи и масла погрузите украшение в 9%-ный уксус на 10-15 минут, ополосните водой и вытрите.
Зубная паста: Нанесите немного пасты на ткань, протрите украшение, промойте и отполируйте.
Перекись водорода: Смешайте 2 ст. ложки перекиси, 1 ст. ложку жидкого мыла и 200 мл воды, погрузите изделие на 20 минут, ополосните.
Лимонная кислота: Растворите ¼ ч. ложки кислоты в горячей воде, остудите, погрузите украшение на 5-7 минут.
Уход за золотом с камнями
Для изделий с камнями важно избегать абразивов (сода, соль) и агрессивных средств:
Бриллианты: Замочите в мыльном растворе на 10-15 минут, очистите мягкой щёткой.
Изумруды, сапфиры, рубины: Подойдут те же методы, но избегайте ультразвуковой чистки.
Жемчуги янтарь: Протрите влажной салфеткой для оптики и вытрите насухо.
Как чистить белое золото
Белое золото требует деликатного подхода:
Смешайте 2 ст. ложки перекиси водорода и 1 ст. ложку нашатырного спирта, оставьте украшение в растворе на ночь.
Используйте УЗ-ванну для глубокой очистки, затем ополосните изделие водой.
Что нельзя делать
Не используйте абразивные средства (сода, порошок).
Избегайте длительного контакта с уксусом или лимонной кислотой.
Не погружайте опалы, жемчуг и янтарь в воду.
Профессиональные средства для чистки
Паста ГОИ: Подходит для золота без покрытия и вставок.
"Алладин": Удобен в виде раствора или салфеток для быстрого очищения.
Connoisseurs: Профессиональные составы для деликатной чистки.
Как использовать ультразвуковую ванну
Ультразвук безопасно удаляет грязь с золота:
Поместите украшение в ванну, налейте подходящий раствор.
Включите прибор (обычно 5-7 минут).
Ополосните изделие водой и вытрите.
Советы по уходу
Надевайте украшения после нанесения косметики.
Снимайте изделия перед занятиями спортом, купанием или уборкой.
Храните золото в закрытой шкатулке вдали от солнечных лучей.
Заключение
Регулярный и правильный уход за золотыми украшениями позволит сохранить их блеск и красоту на долгие годы. Используйте безопасные методы и профессиональные средства, чтобы ваши драгоценности всегда радовали глаз.
Уточнения
Ювели́рное изде́лие Ювели́рное искусство (через гол. Juwelier, ст.-фр. joel, лат. jocellum - драгоценность; лат. iocus - шутка, забава, украшение). Существенна связь двух английских слов: англ. jewel — драгоценный камень и англ. jeweller — ювелир.