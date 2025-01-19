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Домашняя чистка золота: чем почистить, чтобы не испортить

4:05
Недвижимость

Золотые украшения требуют регулярного ухода, чтобы сохранять их первоначальный вид. Однако неправильно подобранные средства или методы могут испортить их. Разберём, как чистить золото дома, избежать ошибок и продлить жизнь вашим украшениям.

Золото
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золото

Почему на золоте появляется налёт

Потускнение и налёт на золоте возникают из-за окисления легирующих металлов, входящих в сплав. Окисление ускоряется под воздействием:

  • Высокой температуры (баня, сауна, солнце).
  • Контакта с косметикой, духами, хлорированной водой или потом.
  • Йода и бытовой химии.

Чтобы избежать повреждений, храните украшения в закрытой шкатулке с мягкой обивкой, защищая их от влаги и солнечных лучей.

Как чистить золото в домашних условиях

Выбор метода зависит от типа загрязнений. Вот проверенные способы:

  • Солевой раствор: Для лёгкого налёта растворите 2 ст. ложки соли в стакане горячей воды, остудите и погрузите изделие на 12 часов. Промойте и вытрите.
  • Нашатырный спирт: Для пятен смешайте 7 капель спирта с 1 стаканом воды, оставьте украшение в растворе на 30 минут, затем промойте.
  • Уксус: Для устранения грязи и масла погрузите украшение в 9%-ный уксус на 10-15 минут, ополосните водой и вытрите.
  • Зубная паста: Нанесите немного пасты на ткань, протрите украшение, промойте и отполируйте.
  • Перекись водорода: Смешайте 2 ст. ложки перекиси, 1 ст. ложку жидкого мыла и 200 мл воды, погрузите изделие на 20 минут, ополосните.
  • Лимонная кислота: Растворите &frac14 ч. ложки кислоты в горячей воде, остудите, погрузите украшение на 5-7 минут.

Уход за золотом с камнями

Для изделий с камнями важно избегать абразивов (сода, соль) и агрессивных средств:

  • Бриллианты: Замочите в мыльном растворе на 10-15 минут, очистите мягкой щёткой.
  • Изумруды, сапфиры, рубины: Подойдут те же методы, но избегайте ультразвуковой чистки.
  • Жемчуг и янтарь: Протрите влажной салфеткой для оптики и вытрите насухо.

Как чистить белое золото

Белое золото требует деликатного подхода:

  • Смешайте 2 ст. ложки перекиси водорода и 1 ст. ложку нашатырного спирта, оставьте украшение в растворе на ночь.
  • Используйте УЗ-ванну для глубокой очистки, затем ополосните изделие водой.

Что нельзя делать

  • Не используйте абразивные средства (сода, порошок).
  • Избегайте длительного контакта с уксусом или лимонной кислотой.
  • Не погружайте опалы, жемчуг и янтарь в воду.

Профессиональные средства для чистки

  • Паста ГОИ: Подходит для золота без покрытия и вставок.
  • "Алладин": Удобен в виде раствора или салфеток для быстрого очищения.
  • Connoisseurs: Профессиональные составы для деликатной чистки.

Как использовать ультразвуковую ванну

Ультразвук безопасно удаляет грязь с золота:

  • Поместите украшение в ванну, налейте подходящий раствор.
  • Включите прибор (обычно 5-7 минут).
  • Ополосните изделие водой и вытрите.

Советы по уходу

  • Надевайте украшения после нанесения косметики.
  • Снимайте изделия перед занятиями спортом, купанием или уборкой.
  • Храните золото в закрытой шкатулке вдали от солнечных лучей.

Заключение

Регулярный и правильный уход за золотыми украшениями позволит сохранить их блеск и красоту на долгие годы. Используйте безопасные методы и профессиональные средства, чтобы ваши драгоценности всегда радовали глаз.

Уточнения

Ювели́рное изде́лие Ювели́рное искусство (через гол. Juwelier, ст.-фр. joel, лат. jocellum - драгоценность; лат. iocus - шутка, забава, украшение). Существенна связь двух английских слов: англ. jewel — драгоценный камень и англ. jeweller — ювелир.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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