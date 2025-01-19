10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют

3:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Идеальные на первый взгляд решения для кухни часто оборачиваются неожиданными трудностями. Владельцы делятся опытом, который поможет избежать ошибок при планировании ремонта и обустройстве кухни.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

Кухонный фартук из плитки

Проблема: затирка впитывает жир.

Мозаика и плитка с пористой затиркой кажутся стильным выбором, но жир и грязь, которые оседают в швах, отмыть практически невозможно. Шероховатые поверхности фартука также вызывают трудности в уходе.

Глянцевые фасады и покрытие soft-touch

Проблема: быстро пачкаются.

Глянцевые поверхности собирают отпечатки пальцев и требуют постоянной полировки. Покрытие soft-touch быстро впитывает пигменты и жир, и даже мягкие средства очистки не всегда справляются.

Шкафы без ручек с механизмом push-to-open

Проблема: сложность использования.

Хотя такие шкафы выглядят современно, их неудобно закрывать. Механизм требует усилий, что вызывает раздражение при ежедневном использовании.

Гарнитур без верхних шкафов

Проблема: трудность поддержания порядка.

Идея открытых полок или полного отказа от верхних шкафов кажется эстетичной, но приводит к захламлению столешницы. Кроме того, вещи на полках быстро покрываются пылью и жиром, особенно в домах с газовой плитой.

Отсутствие вытяжки

Проблема: загрязнение стен и потолков.

Без вытяжки копоть и запахи оседают на всех поверхностях. Со временем потолок и стены желтеют, а квартира пропитывается запахами готовки.

Классическая плита

Проблема: грязь вокруг плиты.

Зазоры между плитой и столешницей становятся местом скопления жира и грязи. Встроенная варочная поверхность решает эту проблему, упрощая уход.

Черная сантехника

Проблема: белые разводы и пятна.

На черных мойках и смесителях постоянно остаются следы от воды и известкового налета. Регулярное использование масла или специальных средств помогает, но проблему полностью не решает.

Круглая раковина

Проблема: недостаточная вместительность.

При одинаковой площади с квадратной раковиной объем у круглой заметно меньше. Это делает ее неудобной для мойки посуды.

Прямоугольная раковина без скругленных углов

Проблема: грязь в углах.

Раковины с острыми углами выглядят стильно, но углы становятся местом скопления грязи, которую сложно вычистить даже с помощью специальных средств.

Мойка у окна

Проблема: брызги на стекле.

Вода постоянно попадает на стекло, оставляя пятна и налет. Регулярная уборка окна становится неизбежной, а открыть окно с мойкой внизу бывает неудобно.

Как избежать ошибок

Перед выбором решений для кухни стоит изучить их практичность и учитывать личный опыт других людей. Правильное планирование поможет сделать пространство не только красивым, но и удобным в использовании.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности .



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