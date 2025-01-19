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Как избавиться от голубей на балконе: 10 эффективных способов

Недвижимость

Голуби на балконе могут стать настоящей проблемой: шум, грязь и постоянное воркование мешают спокойной жизни. Но бороться с ними можно гуманными способами.

Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C
Фото: Wikimedia Commons by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C

Почему голуби прилетают на балкон

  • Еда и вода: если вы или соседи оставляете на балконе еду, это привлекает птиц.
  • Укрытие: хлам на балконе становится идеальным местом для гнезд.
  • Последний этаж: пространства под крышей или вентиляционные отверстия привлекают птиц для отдыха.

Эффективные методы борьбы с голубями

Отвадите голубей бликами

  • Фольга: нарежьте полоски из фольги или наклейте её на стены и парапет.
  • Компакт-диски: подвесьте на проволоке, чтобы они вращались на ветру.
  • Фольгоизол: приклейте на стены или козырёк балкона, он устойчив к дождю.
  • Блестящие поверхности: покрасьте подоконник краской с отблеском или установите зеркало.

Запугайте птиц

  • Поливайте водой: используйте водяной пистолет или шланг. Регулярное поливание отпугнет птиц.
  • Ультразвуковые отпугиватели: устройства создают неприятные для птиц звуки, которые не слышит человек.
  • Пугала: установите чучело вороны или ястреба. Подойдут даже большие мягкие игрушки с блестящими глазами.

Запретите садиться на балкон

  • Сетка: натяните полимерную сетку, чтобы закрыть доступ к балкону.
  • Леска: закрепите верёвки чуть выше подоконника, чтобы голуби не могли приземлиться.
  • Антиприсадочные шипы: специальные ленты с тупыми шипами мешают птицам садиться, но не травмируют их.

Используйте запахи

  • Разложите на балконе гвоздику, чёрный или красный перец, корицу.
  • Применяйте спреи с эфирными маслами.

Чего лучше избегать

  • Кота на балконе: опасно для питомца. Если используете этот метод, обязательно установите защитную сетку.
  • Смазка подоконников: вазелин или масло недолговечны и могут испортить поверхность.

Заключение

Голуби перестанут прилетать, если сделать балкон для них неудобным. Совмещая несколько методов — от бликов до отпугивающих запахов, — вы сможете избавиться от надоедливых птиц и восстановить комфорт.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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