Как избавиться от голубей на балконе: 10 эффективных способов
Голуби на балконе могут стать настоящей проблемой: шум, грязь и постоянное воркование мешают спокойной жизни. Но бороться с ними можно гуманными способами.
Фото: Wikimedia Commons by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C
Почему голуби прилетают на балкон
- Еда и вода: если вы или соседи оставляете на балконе еду, это привлекает птиц.
- Укрытие: хлам на балконе становится идеальным местом для гнезд.
- Последний этаж: пространства под крышей или вентиляционные отверстия привлекают птиц для отдыха.
Эффективные методы борьбы с голубями
Отвадите голубей бликами
- Фольга: нарежьте полоски из фольги или наклейте её на стены и парапет.
- Компакт-диски: подвесьте на проволоке, чтобы они вращались на ветру.
- Фольгоизол: приклейте на стены или козырёк балкона, он устойчив к дождю.
- Блестящие поверхности: покрасьте подоконник краской с отблеском или установите зеркало.
Запугайте птиц
- Поливайте водой: используйте водяной пистолет или шланг. Регулярное поливание отпугнет птиц.
- Ультразвуковые отпугиватели: устройства создают неприятные для птиц звуки, которые не слышит человек.
- Пугала: установите чучело вороны или ястреба. Подойдут даже большие мягкие игрушки с блестящими глазами.
Запретите садиться на балкон
- Сетка: натяните полимерную сетку, чтобы закрыть доступ к балкону.
- Леска: закрепите верёвки чуть выше подоконника, чтобы голуби не могли приземлиться.
- Антиприсадочные шипы: специальные ленты с тупыми шипами мешают птицам садиться, но не травмируют их.
Используйте запахи
- Разложите на балконе гвоздику, чёрный или красный перец, корицу.
- Применяйте спреи с эфирными маслами.
Чего лучше избегать
- Кота на балконе: опасно для питомца. Если используете этот метод, обязательно установите защитную сетку.
- Смазка подоконников: вазелин или масло недолговечны и могут испортить поверхность.
Заключение
Голуби перестанут прилетать, если сделать балкон для них неудобным. Совмещая несколько методов — от бликов до отпугивающих запахов, — вы сможете избавиться от надоедливых птиц и восстановить комфорт.
Уточнения
Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру