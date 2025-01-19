Как избавиться от голубей на балконе: 10 эффективных способов

Голуби на балконе могут стать настоящей проблемой: шум, грязь и постоянное воркование мешают спокойной жизни. Но бороться с ними можно гуманными способами.

Фото: Wikimedia Commons by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Голуби в луже, специально утром налитой дворником. Температура +37 °C

Почему голуби прилетают на балкон

Еда и вода : если вы или соседи оставляете на балконе еду, это привлекает птиц.

: если вы или соседи оставляете на балконе еду, это привлекает птиц. Укрытие: хлам на балконе становится идеальным местом для гнезд.

хлам на балконе становится идеальным местом для гнезд. Последний этаж: пространства под крышей или вентиляционные отверстия привлекают птиц для отдыха.

Эффективные методы борьбы с голубями

Отвадите голубей бликами

Фольга: нарежьте полоски из фольги или наклейте её на стены и парапет.

нарежьте полоски из фольги или наклейте её на стены и парапет. Компакт-диски: подвесьте на проволоке, чтобы они вращались на ветру.

подвесьте на проволоке, чтобы они вращались на ветру. Фольгоизол: приклейте на стены или козырёк балкона, он устойчив к дождю.

приклейте на стены или козырёк балкона, он устойчив к дождю. Блестящие поверхности: покрасьте подоконник краской с отблеском или установите зеркало.

Запугайте птиц

Поливайте водой: используйте водяной пистолет или шланг. Регулярное поливание отпугнет птиц.

используйте водяной пистолет или шланг. Регулярное поливание отпугнет птиц. Ультразвуковые отпугиватели: устройства создают неприятные для птиц звуки, которые не слышит человек.

устройства создают неприятные для птиц звуки, которые не слышит человек. Пугала: установите чучело вороны или ястреба. Подойдут даже большие мягкие игрушки с блестящими глазами.

Запретите садиться на балкон

Сетка: натяните полимерную сетку, чтобы закрыть доступ к балкону.

натяните полимерную сетку, чтобы закрыть доступ к балкону. Леска: закрепите верёвки чуть выше подоконника, чтобы голуби не могли приземлиться.

закрепите верёвки чуть выше подоконника, чтобы голуби не могли приземлиться. Антиприсадочные шипы: специальные ленты с тупыми шипами мешают птицам садиться, но не травмируют их.

Используйте запахи

Разложите на балконе гвоздику, чёрный или красный перец, корицу.

Применяйте спреи с эфирными маслами.

Чего лучше избегать

Кота на балконе: опасно для питомца. Если используете этот метод, обязательно установите защитную сетку.

опасно для питомца. Если используете этот метод, обязательно установите защитную сетку. Смазка подоконников: вазелин или масло недолговечны и могут испортить поверхность.

Заключение

Голуби перестанут прилетать, если сделать балкон для них неудобным. Совмещая несколько методов — от бликов до отпугивающих запахов, — вы сможете избавиться от надоедливых птиц и восстановить комфорт.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.



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