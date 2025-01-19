Льготная ипотека для чиновников с компенсацией жилья: как она работает и зачем вообще нужна

4:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в беседе с Pravda.Ru прокомментировал информацию о продлении программы льготной ипотеки для государственных служащих в России.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Averette, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Новостройки

Эта программа была запущена в прошлом году и должна была завершиться к февралю 2027 года. В рамках этой программы государственные служащие могут получить ипотеку под 12%. В отличие от других ипотечных программ, она компенсирует не только процентную ставку, но и стоимость самого жилья.

По словам Ракуты, программа льготной ипотеки для чиновников направлена на привлечение молодых кадров в государственную службу. Это связано с тем, что чиновниками высшей категории не становятся сразу, а постепенно, начиная с небольших должностей.

"И цель — это сформировать хорошие кадры для государства, привлечь на рабочие места новых молодых людей, новые кадры, условно. Как можно привлекать? Это предоставлять какие- то льготные программы", — сказал Ракута.

Эксперт отметил, что программа льготной ипотеки для чиновников была введена в 2024 году как пилотный проект. Изначально она была рассчитана на короткий срок — полгода, но получила положительный отклик. Благодаря значительно более низкой ставке по сравнению с рыночной, госслужащие фактически получают льготную ипотеку. При этом компенсация стоимости жилья может достигать 50% в зависимости от заслуг и компетенций служащего.

"Так как по факту такая ипотека не так сильно накладна для бюджета, здесь решается и политический аспект, поэтому решено было ее продлить. Не удивлюсь, что могут быть изменения в сторону улучшения. Если будет виден эффект в привлечении молодых кадров, специалистов, то могут, например, и снизить ставку в целом, и повысить уровень компенсации. Такое тоже возможно", — отметил Ракута.

Чтобы воспользоваться этой программой, существуют дополнительные условия: для получения компенсации стоимости жилья необходимо проработать на государственной службе не менее трёх лет, не меняя сферу деятельности. Ранее подобные программы субсидирования ипотеки существовали в крупных компаниях, таких как "Газпром", где работодатель компенсировал часть ипотечных платежей, рассказал эксперт.

Ракута также подчеркнул, что программа льготной ипотеки имеет свои нюансы. Например, госслужащий должен проработать на должности не менее трёх лет и не менять сферу деятельности, чтобы сохранить право на компенсацию. Кроме того, нельзя получить ипотеку и сразу уволиться, так как условия программы могут измениться.

"Здесь это просто немножко по-другому завернуто и здесь это просто действует в рамках чиновников и всё. Да, есть момент, что нельзя получить эту ипотеку и сразу уволиться, например. Могут измениться по этой программе условия сразу же. Но, в целом, как инструмент привлечения молодых кадров — это вполне себе, наверное, неплохой инструмент", — считает Дмитрий Ракута.

Несмотря на то что госслужащие могут иметь привилегии, такие как льготные программы ипотеки и возможность получения жилья за выслугу лет, правительство рассматривает эти меры как инструмент для привлечения и удержания молодых кадров. Программа льготной ипотеки является закрытой и доступна не всем кандидатам, а только тем, кто соответствует определённым критериям и рассматривается индивидуально.

"Мы все прекрасно понимаем (это сложилось исторически), что у чиновников есть привилегии. У них могут быть не только льготные программы, там могут выдавать и недвижимость, передавать государственную на владение за выслугу лет, либо просто с учетом того, что человек работает на госслужбе, ему могут выделить квартиру, сначала выдать как служебную, потом — переоформить в собственность. Это история. Просто, например, в советский период выдавали квартиры, потом их передавали в собственность, потом семье в наследство переходило. Здесь же немножко сейчас у нас другие инструменты", — резюмировал ипотечный брокер.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



Госуда́рственный слу́жащий (госслу́жащий) — работник (служащий), исполняющий те или иные обязанности в соответствии с занимаемой должностью на государственной службе (службе государственной), и лицо, назначенное или избранное на эту должность.



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