Как избавиться от жира на сковороде: советы, которые работают

Бывает ли у вас такое: готовите аппетитное блюдо, а после остаётся липкий слой жира на сковороде, который не так-то просто отмыть?

Фото: commons.wikimedia.org by CarlosPacheco, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка на сковороде

Под воздействием тепла жир может превращаться в стойкий налёт, который не только сложно удалить, но и может испортить вашу посуду.

Чтобы продлить срок службы сковород, важно поддерживать их чистоту. Мы собрали советы экспертов о том, как легко и эффективно удалить жир с помощью обычных бытовых средств.

Сода против жира

Абразивные свойства пищевой соды позволяют справляться с жиром, не повреждая поверхность посуды. Эксперт, рекомендует следующий метод:

Удалите излишки жира со сковороды.

Смешайте соду с водой до образования густой пасты.

Нанесите пасту на загрязнённые участки.

Оставьте на 30 минут.

Почистите поверхность неабразивной губкой.

Смойте остатки тёплой мыльной водой и дайте высохнуть.

Уксус: кислотный помощник

Кислотность дистиллированного белого уксуса помогает растворять жир и расщеплять его. Эксперт, советует использовать уксус следующим образом:

Удалите лишний жир.

Налейте уксус, чтобы он покрыл дно сковороды.

Нагревайте на слабом огне 1-2 минуты.

Дайте немного остыть.

Потрите поверхность неабразивной губкой.

Промойте тёплой мыльной водой и высушите.

Моющее средство для посуды

Специальные моющие средства эффективно разрушают жировые связи. Эксперт делится таким способом:

Уберите излишки жира.

Залейте сковороду горячей водой с большим количеством моющего средства.

Оставьте на 15-30 минут.

Потрите неабразивной губкой.

Тщательно промойте и дайте высохнуть.

Лимонный сок: натуральное решение

Кислотные свойства лимона помогают расщеплять жир и дополнительно дезинфицируют поверхность. Попробуйте:

Удалите излишки жира.

Нанесите свежевыжатый лимонный сок.

Оставьте на 10-15 минут.

Почистите губкой или щёткой.

Смойте чистой водой и высушите.

Что делать с пригоревшим жиром?

Если жир пригорел, помогут следующие методы:

Залейте смесь лимонного сока и воды, доведите до кипения, проварите 5 минут, дайте остыть и смойте.

Смешайте соду с водой, нанесите пасту и используйте кусочек алюминиевой фольги для чистки. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать покрытие.

Как предотвратить нагар на сковородах

Чистите сковороду сразу после использования.

Медленно нагревайте её перед готовкой.

Используйте посуду с антипригарным покрытием или хорошо приправленную.

Следите за температурой и удаляйте лишний жир во время готовки бумажными полотенцами.

Следуя этим советам, вы сохраните ваши сковороды в отличном состоянии на долгие годы!

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



Со́да — общее название технических натриевых солей угольной кислоты: Пищевая сода, питьевая сода, двууглекислая сода, натрий двууглекислый — гидрокарбонат натрия NaHCO 3 .



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