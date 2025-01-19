Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Криптовалюта Трампа за сутки взлетела до 34,5 доллара
Нехватка сна: проверьте себя с помощью простого трюка
Уход за аквариумом: простой способ сохранить его красоту
Вы больше не захотите его варить в кастрюле: вкусный и рассыпчатый рис на гарнир в духовке
Актёр Виктор Логинов вспомнил, как поссорился с Лаймой Вайкуле на украинском телешоу
Дрессировка собак: как научить питомца защищать дом и имущество
Тревожные сигналы того, что вам нужен новый шампунь
Может ли травма родинки стать причиной меланомы: как избежать опасных последствий травмы
Запах страха — Sony раздвигает рамки VR-технологий прорывом в погружении в виртуальную реальность

Как правильно пользоваться кухонной вытяжкой? Простые советы

1:34
Недвижимость

Зачем нужна вытяжка на кухне

Кухонная вытяжка вытягивает из воздуха частицы жира, которые могут оседать на мебели, поверхностях и кухонной утвари. Поэтому устройство помогает облегчить чистку кухонной мебели.

Кухонная вытяжка
Фото: en.wikipedia by EddieRider, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная вытяжка

Кроме того, кухонная вытяжка удаляет лишнюю влагу из воздуха, которая образуется в процессе приготовления пищи. Устройство также удаляет продукты сгорания из воздуха при использовании газовой плиты и создает дополнительное освещение над плитой.

При отсутствии кухонной вытяжки на потолке, стенах и кухонной мебели оседает жирная пыль и копоть. Это требует частого ремонта и дополнительных затрат.

Жир также оседает на фасаде кухонной мебели, сокращая срок ее службы. Особенно это актуально для тех, кто создал в своем доме кухню, совмещенную со столовой и гостиной.

Как правильно пользоваться

Не ждите, пока кухня наполнится неприятными запаха. Используйте вытяжку с момента начала готовки. Не включайте устройство сразу на максимальной мощности. Также не стоит выключать вытяжку, когда воздух в помещении стал чистым и свежим.

Как правильно включать

Для этого используют ползунки или кнопки, которые обычно расположены на передней панели. Нажмите кнопку питания или желаемую скорость вращения вентилятора. Отрегулируйте интенсивность работы в зависимости от количества дыма и запахов, которые вы хотите удалить.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки
Домашние животные
Самая большая в мире змея была обнаружена в тропических лесах Амазонки Аудио 
Российские звёзды, которые спасли бездомных животных
Домашние животные
Российские звёзды, которые спасли бездомных животных Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Не вызывайте мастера! Вот как вернуть герметичность пластиковым окнам за 15 минут
Сводка с фронта: ВС РФ прорываются у Покровска, Зеленский готовит провокацию для Трампа Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский Истоки финской русофобии уходят ещё в XVIII век Сергей Лебедев
Пышный омлет за несколько минут: рецепт, которого вы ждали
Простые и дешевые удобрения для томатов, о которых вы не знали
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Эффективность коллагеновых добавок для улучшения внешности
Последние материалы
Дрессировка собак: как научить питомца защищать дом и имущество
Тревожные сигналы того, что вам нужен новый шампунь
Запах страха — Sony раздвигает рамки VR-технологий прорывом в погружении в виртуальную реальность
Может ли травма родинки стать причиной меланомы: как избежать опасных последствий травмы
Стань стройным и спортивным: как не забросить тренировки?
Историческое поражение — Верховный суд США против Байдена
По протоколу — Байден предоставил Трампу самолет, для перелета в Вашингтон
Китайский вектор: Трамп нацелен на встречу с Си Цзиньпином вскоре после вступления в должность
Невозможный союз — The Guardian заявило о совместных усилиях Трампа и Байдена по урегулированию Ближнего Востока
Самый простой способ обновить кухонный гарнитур. Вам нужно только одно средство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.