Как правильно пользоваться кухонной вытяжкой? Простые советы

1:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зачем нужна вытяжка на кухне

Кухонная вытяжка вытягивает из воздуха частицы жира, которые могут оседать на мебели, поверхностях и кухонной утвари. Поэтому устройство помогает облегчить чистку кухонной мебели.

Фото: en.wikipedia by EddieRider, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухонная вытяжка

Кроме того, кухонная вытяжка удаляет лишнюю влагу из воздуха, которая образуется в процессе приготовления пищи. Устройство также удаляет продукты сгорания из воздуха при использовании газовой плиты и создает дополнительное освещение над плитой.

При отсутствии кухонной вытяжки на потолке, стенах и кухонной мебели оседает жирная пыль и копоть. Это требует частого ремонта и дополнительных затрат.

Жир также оседает на фасаде кухонной мебели, сокращая срок ее службы. Особенно это актуально для тех, кто создал в своем доме кухню, совмещенную со столовой и гостиной.

Как правильно пользоваться

Не ждите, пока кухня наполнится неприятными запаха. Используйте вытяжку с момента начала готовки. Не включайте устройство сразу на максимальной мощности. Также не стоит выключать вытяжку, когда воздух в помещении стал чистым и свежим.

Как правильно включать

Для этого используют ползунки или кнопки, которые обычно расположены на передней панели. Нажмите кнопку питания или желаемую скорость вращения вентилятора. Отрегулируйте интенсивность работы в зависимости от количества дыма и запахов, которые вы хотите удалить.

Уточнения

Кухонная вытяжка — устройство для очищения воздуха от дыма, продуктов сгорания, испарений, запахов и прочих нежелательных примесей, образующихся при тепловой обработке продуктов, которые накапливаются в объёме кухни.





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