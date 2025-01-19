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Самый простой способ обновить кухонный гарнитур. Вам нужно только одно средство

1:34
Недвижимость

Какой краской можно пользоваться для кухонных шкафов

Для этих целей хорошо подходит акриловая краска или автоэмаль. Они обладают всеми необходимыми свойствами. Такая краска долговечна. Кроме того, она имеет яркий оттенок и не выцветает со временем.

Кухня
Фото: flickr.com by Charles & Hudson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кухня

Для покраски фасада можно использовать аэрозольную краску. Она удобна в использовании. Нужно просто распылить ее на поверхность мебели. Это надежный, простой, быстрый способ. В результате получается равномерное покрытие, с минимальными трудозатратами, без подтеков.

На выбор предлагается несколько различных вариантов: сатиновый, матовый и глянцевый. Краски для шкафов содержат более высокое содержание смолы, чем традиционная краска для стен. Этот продукт лучше всего подходит для часто прикасающихся участков, которые могут легко стать грязными или жирными. Эта краска также более устойчива к царапинам, разводам и выцветанию.

Какой цвет краски для фасада кухни выбрать

Дизайнеры рекомендуют выбирать для кухни светло-голубые тона, которые создают атмосферу свежести и чистоты.

Темных оттенков на кухне должно быть в меру, так как они могут визуально утяжелять предметы. Можно разбавить общий темно-синий тон белым или светло-серым цветом столешницы. В общем, подойдут практически все светлые оттенки. Они делают пространство визуально больше.

Уточнения

Ме́бель (фр. meuble, от лат. mobile — движимый, подвижный) — совокупность передвижных или встроенных изделий для обстановки жилых и общественных помещений и различных зон пребывания человека.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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