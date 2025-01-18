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Как правильно стирать домашний текстиль: лучшие советы по уходу

1:45
Недвижимость

Стирание текстиля — это не только уход за вещами, но и способ продлить их жизнь. Знаете ли вы, как правильно ухаживать за шторами, пледами и покрывалами, чтобы они служили вам долго и радовали своим внешним видом? В этом материале мы поделимся важными советами.

Расстеленная постель
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Расстеленная постель

Начнем с штор. Перед стиркой обязательно прочитайте ярлык, чтобы узнать, можно ли их стирать в машине. Если это возможно, используйте режим деликатной стирки при низкой температуре. Желательно стирать шторы в специальном чехле или наволочке, чтобы избежать повреждений.

Пледы и покрывала требуют особого внимания. Для них подойдут как стирка в машинке, так и ручная. Если вы выбрали машинную стирку, устанавливайте щадящий режим и добавляйте моющее средство для деликатных тканей. Обратите внимание на состав: шерсть и акрил могут требовать специального подхода.

Не забывайте про подушки и одеяла. Чаще всего их можно стирать в машинке, но стоит учитывать размер. Если они большие, лучше отнести их в прачечную. Перед стиркой также проверьте ярлык, чтобы понять, как правильно их очищать.

Важно не забывать о сушке. Шторы лучше повесить на место, чтобы они сохранили свою форму. Пледы и покрывала можно сушить на воздухе, но не под прямыми солнечными лучами. А вот подушки и одеяла стоит просушить в сушилке или на открытом воздухе.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить ваш текстиль в отличном состоянии, радовать себя и близких чистотой и уютом в доме.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus «ткань, материя») — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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