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Уборка в ванной: 4 трюка, которые сделают её увлекательной

1:50
Недвижимость

Чтобы сделать уборку в ванной быстрой и даже увлекательной, попробуйте несколько простых советов. Первое, с чего стоит начать, это организационные моменты. Убедитесь, что у вас под рукой все необходимые чистящие средства и инструменты, чтобы не терять время на поиски в процессе. Итак, вот несколько полезных лайфхаков:

Уборка ванной
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Уборка ванной
  1. Подготовьте пространство. Прежде чем начинать уборку, уберите все лишние предметы с полок и столешниц. Это поможет вам быстрее добраться до всех уголков.
  2. Используйте универсальные чистящие средства. Выбор многофункциональных средств позволит вам сократить время на уборку. Используйте их для мытья унитаза, раковины и душевой кабины.
  3. Чистка в движении. Разделите уборку на этапы: двигайтесь от одного элемента к другому, а не пытайтесь убрать всё сразу. Например, начните с раковины, затем переходите к унитазу, а затем к ванной.
  4. Завершите уборку за 15 минут. Заранее установите таймер на 15 минут. Сосредоточьтесь на том, чтобы сделать как можно больше за это время. Это поможет вам не отвлекаться и быстрее завершить уборку.
  5. Регулярное поддержание порядка. Не забывайте о регулярной уборке, чтобы поддерживать чистоту в ванной. Ежедневная уборка поможет избежать накопления грязи.
  6. Задействуйте семью. Привлеките к уборке всех членов семьи. Это не только ускорит процесс, но и поможет научить детей ответственности.

Следуя этим простым советам, вы сможете сделать уборку в ванной более легкой и менее утомительной. Используйте различные трюки и методы, чтобы оптимизировать процесс и получить от него удовольствие.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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